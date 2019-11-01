Мнацаканян: Мы не видим тупика, мы продолжаем спокойно работать

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян не видит тупиковой ситуации в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В то же время, министр подчеркивает, что не может быть ситуации, когда бы одна из сторон с максималистских позиций пыталась получить все, а другая - ничего, именно этот путь ведет в тупик.

По словам Зограба Мнацаканяна, в ближайшее время новая встреча на уровне лидеров Армении и Азербайджана не запланирована, вместо этого вскоре состоится встреча министров иностранных дел двух стран.

Как вчера сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, очередная встреча Мнацаканян-Мамедъяров намечена на 5-6 декабря в Братиславе, где состоится очередная встреча министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ.

На вопрос Радио Азатутюн, какова ситуация в переговорном процессе, в частности, как повлияло на процесс заявление премьер-министра Армении о том, что «Арцах – это Армения и точка», которое международное сообщество восприняло неоднозначно, министр ответил: «Мы целенаправленно работаем в переговорном процессе, все позиции, с которыми мы выступаем, уверен, вам более чем знакомы, потому что мы неоднократного говорили о них. И со всей их совокупностью мы целенаправленно и последовательно работаем в переговорном процессе, мы никогда не замедляли и не затягивали процесс».

Министр напомнил, что его последняя встреча с азербайджанским коллегой состоялась в сентябре, а следующая встреча на уровне министров состоится очень скоро. «На данный момент мы еще не планируем встречу на уровне руководителей стран, но все может быть, развиваться в любом направлении, если это будет необходимо. И есть определенные договоренности, идеи на уровне лидеров о том, как можно организовывать встречу, в этом смысле нам предстоит работа. И что самое важное, у нас в этом деле есть наши очень четкие позиции, которые направлены на следующее: обеспечение такого формата, такого поля, где обязательства сторон сопоставимы. Не может быть ситуации, когда бы одна сторона с максималистских позиций пыталась получить все, а другая – ничего, это заведет в тупик», - добавил он.

На другой вопрос Радио Азатутюн, нет ли сейчас тупиковой ситуации, судя по заявлениям сторон, министр ответил отрицательно. «По крайней мере, что касается нас, то мы никакого тупика не видим, мы продолжаем очень спокойно и хладнокровно работать, потому что это работа, которая должна быть выполнена, это касается нашей безопасности, достижения безопасности и мира в нашем регионе», - подчеркнул Мнацаканян.

По его словам, в этом смысле работать в эмоциональном поле несерьезно и безответственно.

На вопрос, видит ли он со стороны Азербайджана конструктивный подход, министр иностранных дел ответил так: «Я надеюсь, что такая воля с другой стороны будет проявлена и проявлена более выраженно».

Говоря о возможной встрече Пашинян-Алиев, глава МИД Армении сказал, что для организации эффективной встречи должно быть сформировано достаточное поле. Мнацаканян напомнил об официальной встрече Пашинян-Алиев, которая состоялась в марте этого года, и контактах, которые также были в Ашхабаде в прошлом месяце.

Мнацаканян подчеркнул, что в переговорах есть динамика и если будет проявлен общий конструктивный подход, можно будет очень быстро продвинуться вперед.

Говоря о предстоящем визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению и возможном подписании документа о биологических лабораториях в Армении, глава МИД Армении сказал, что не станет комментировать то, переговоры о чем еще ведутся.

Напомним, на днях в интервью российской газете «Коммерсантъ» премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь этого вопроса, сказал, что армянская и российская стороны в настоящее время работают над соответствующим меморандумом. Пашинян подчеркнул, что эти лаборатории не представляют угрозы для России, поскольку не имеют военного назначения. По словам Никола Пашиняна, работа этих лабораторий, созданных благодаря американской финансовой помощи, направлена на обеспечение биологической безопасности Армении.

Что касается меморандума, то, по словам Пашиняна, главная цель этого документа - соблюдать интересы всех сторон, чтобы ни у одного партнера Армении не было никаких опасений по поводу этих лабораторий.

По словам Зограба Мнацаканяна, визит Лаврова будет официальным. «Я уверен, что вы заметили, что у нас достаточно динамичные контакты, достаточно активный диалог, и у нас чрезвычайно широкая повестка дня, как по двусторонним, так и по региональным вопросам», - заключил министр иностранных дел Армении.