Сопредседатели: Встреча Пашинян-Алиев прошла «в позитивной и конструктивной атмосфере»

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ отметили, что состоявшаяся сегодня в Вене встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева прошла «в позитивной и конструктивной атмосфере и дала возможность лидерам двух стран прояснить свои позиции».

В распространенном сегодня сообщении сопредседатели Минской группы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) также подчеркнули, что лидеры двух стран «обменялись мнениями по процессу урегулирования и ряду существенных идей».

«Оба лидера подчеркнули важность создания благоприятствующей миру атмосферы и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для нахождения мирного решения конфликта, - говорится в сообщении. - Коснувшись своей беседы в Душанбе, лидеры вновь обязались укреплять режима прекращения огня и усовершенствовать механизмы по установлению прямой связи. Они также договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере».

Посредники отмечают, что Пашинян и Алиев поручили своим министрам в ближайшем будущем вновь встретиться с сопредседателями. «Они также согласились продолжить прямой диалог», - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в венской гостинице «Бристоль» сначала состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в расширенном составе с участием министров иностранных Армении и Азербайджана – Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Затем лидеры двух стран продолжили переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате беседы тет-а-тет.

Затем к обсуждениям вновь подключились сопредседатели и главы МИД двух стран. В общей сложности встреча продлилась три часа.