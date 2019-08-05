«Довести население Армении до 5 млн человек» - Пашинян представил стратегические цели к 2050 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в своем выступлении на митинге, организованном на площади Возрождения в Степанакерте в связи с проведением 7-х Всеармянских игр, представил стратегические цели, которые должны быть достигнуты к 2050 году.



«До 2050 года мы должны решить следующие задачи: довести население Армении минимум до 5 млн человек, создать 1,5 млн рабочих мест, решить проблему безработицы для 2,5 млн человек и искоренить бедность, превратить Армению в промышленную страну, в 15 раз увеличить ВВП, иметь как минимум 5 технологических компаний, стоимость которых превышает 10 млрд долларов, и 10 тысяч работающих стартапов, в 7 раз увеличить среднюю зарплату, по индексу боеспособности армии войти в первую двадцатку стран, иметь одну из 10 самых эффективных разведывательных служб в мире, обеспечить 100-процентную доступность услуг здравоохранения и 20-кратно увеличить финансирование данной сферы, сделать образование национальным образом жизни, в 20 раз увеличить финансирование науки и образования, довести число туристов в Армении до 15 млн человек, сделать сборную Армении по футболу призером чемпионата Европы и/или мира, завоевать 25 олимпийских золотых медалей и звание чемпиона мира по шахматам», - перечислил премьер-министр.

«Я убежден, что сейчас многие из вас спрашивают: а почему ничего не сказано про Арцах? Ответ очень прост: потому что Арцах – это Армения, и точка», - добавил Пашинян.