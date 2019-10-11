Пашинян и Алиев обсудили возможности снижения напряженности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили текущую ситуацию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и возможности ослабления напряженности. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

«Во время ужина, организованного по инициативе председательствующей стороны, так как места были расположены в алфавитном порядке, Алиев и Пашинян сидели рядом и обменялись мнениями и побеседовали. В основном беседа была посвящена текущей ситуации в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, возможностей ослабления напряженности и дальнейшим шагам», - сказал Карапетян.

Пресс-секретарь премьер-министра отметил, что беседа длилась 1,5-2 часа.

Ужин был организован в рамках состоявшегося в Ашхабаде 11 октября заседания Совета глав государств-участников СНГ.