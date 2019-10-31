Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Братиславе 5-6 декабря - генсек ОБСЕ

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 5-6 декабря в Братиславе, где состоится очередное заседание министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ. Как сообщает ТАСС, об этом сегодня в Москве заявил генеральный секретарь организации Томас Гремингер на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Динамика переговоров по карабахской проблеме несколько замедлилась, тем не менее, мы надеемся, что предстоящая встреча министров иностранных дел придаст новый импульс этому процессу», - сказал глава ОБСЕ.

Гремингер отметил, что обе стороны конфликта поддерживают в зоне безопасности стабильность и уже приняли ряд мер по укреплению доверия, в том числе «установление прямой связи между Ереваном и Баку».

«Все это должно привести к положительным результатам на переговорах, они продолжаются, в том числе по обмену пленными и взаимным визитам журналистов», - сказал генеральный секретарь ОБСЕ.

Министр иностранных дел России, в свою очередь, отвечая на вопрос корреспондента азербайджанского информационного агентства, сказал: «Заявления, в которых утверждается, что карабахский вопрос может быть урегулирован только и только этим путем, не способствуют урегулированию, и именно для сближения позиций и достижения консенсуса необходимы усилия сопредседателей».