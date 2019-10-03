Лавров: Заявления о том, что «Карабах – это Армения» не помогают создавать атмосферу для возобновления политического процесса

Президент Азербайджана накануне прибыл в Сочи с рабочим визитом. Переговоры Ильхама Алиева с Владимиром Путиным состоялись сегодня.

Напомним, что 1 октября в ходе саммита Евразийского экономического союза в Ереване президент России Владимир Путин провел две двусторонние встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В Сочи Алиев принимает участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Помимо Путина и Алиева в мероприятии также участвуют лидеры Казахстана, Филиппин и Иордании.

В рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай» министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне также говорил о карабахском конфликте, сделав ряд примечательных заявлений.

Руководитель внешнеполитического ведомства одной из стран, сопредседательствующих в Минской группы ОБСЕ, в частности, заявил, что «политический процесс заторможен, и пока с этого тормоза сняться не получается». Тем не менее, глава МИД России заявил, что не видит какой-то явной или неявной опасности возобновления каких-то крупных боевых действий.

«Что касается обстановки на земле, я бы сказал – сейчас она гораздо спокойнее, чем год назад. Но вот политический процесс заторможен, и пока с этого тормоза сняться не получается. Делают стороны заявления, достаточно серьезные, в том числе, звучали заявления, что Карабах – это Армения, так же как из Тираны премьер-министр Албании заявлял: «Косово - это Албания». Это, конечно, не помогает создавать атмосферу для возобновления политического процесса», - сказал Лавров, имея в виду заявление, сделанное премьер-министром Николом Пашиняном во время митинга в Степанакерте в августе этого года.

Россия, по словам министра иностранных дел, не имеет разногласий в вопросе Карабаха с двумя другими странами-сопредседателями Минской группы (США и Франция), и сделает все возможное для предотвращения военных действий в Карабахе.