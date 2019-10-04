Рубинян: Ответ Алиева показывает, что он не хочет мирного разрешения конфликта

По мнению председателя постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Рубена Рубиняна, заявление президента Азербайджана о том, что «понятия «народ Нагорного Карабаха» не существует», означает, что азербайджанская сторона отвергает формулу мирного урегулирования конфликта, выдвинутую премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Пашинян с трибуны ООН заявил, что решение проблемы должно быть приемлемо для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана.

«Ответ Алиева показывает, что он не принимает эту формулу и, следовательно, не хочет мирного разрешения конфликта», - сказал Рубинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера в Сочи в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное еще месяц назад, о том, что «Арцах - это Армения, и точка», заявив, что «Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак».

«Азербайджан продолжает свои воинственные заявления, продолжает свои воинственные и агрессивные действия», - сказал Рубен Рубинян.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян также прокомментировала заявление президента Азербайджана, заявив: «Максималистские подходы Азербайджана создают экзистенциальную угрозу для народа Нагорного Карабаха».

Пресс-секретарь МИД отметила, что предложенная премьер-министром Армении Николом Пашиняном формула, согласно которой урегулирование должно быть приемлемо для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана, была нацелена именно на то, чтобы вывести эту приверженность к подготовке народов к миру на более практический уровень.

На заявление Пашиняна ранее отреагировал также министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в рамках того же заседания дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что заявления о том, что «Карабах – это Армения», не помогают создавать атмосферу для возобновления политического процесса.

«Что касается обстановки на земле, я бы сказал – сейчас она гораздо спокойнее, чем год назад. Но вот политический процесс заторможен, и пока с этого тормоза сняться не получается. Делают стороны заявления, достаточно серьезные, в том числе, звучали заявления, что Карабах – это Армения, так же как из Тираны премьер-министр Албании заявлял: «Косово - это Албания». Это, конечно, не помогает создавать атмосферу для возобновления политического процесса», - сказал Лавров.

Рубинян сегодня в связи с заявлением Лаврова отметил: «Армения видит переговорный процесс в той логике, которую премьер-министр Пашинян представил с трибуны ООН. Есть формула, которая, по сути, является единственной формулой разрешения конфликта».

На фоне всего этого вчера вечером стало известно, что на границе в Тавушской области от выстрела противника погиб военнослужащий-контрактник Мушег Жирайрович Абовян. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«От выстрела противника в Тавуше погиб военнослужащий-контрактник Мушег Жирайрович Абовян. Эти провокации азербайджанской стороны не останутся безответными. Соболезную родным и членам семьи Мушега Абовяна», - в частности написал Арцрун Ованнисян.

Политолог Стёпа Сафарян считает неслучайной активизацию противника на северной границе Армении.

По его словам, оценка министра иностранных дел России, являющейся союзницей Армении, данная заявлению Никола Пашиняна о том, что «Карабах – это Армения» - это «разрешение стрелять» для Азербайджана.

«Выясняется, что Россию не интересуют происходящие в реальности грубейшие нарушения режима прекращения огня, крайняя эскалация напряженности. Например, министра иностранных дел России не беспокоят поставки ими наступательного оружия Азербайджану, что воспринимается Азербайджаном как сигнал для нападения на Армению, Россию это не беспокоит как элемент, подрывающий переговорный процесс. Но, к примеру, видение Армении беспокоит. Это нонсенс, это абсурд», - сказал Сафарян.