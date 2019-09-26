Пашинян с трибуны ООН призвал Алиева создать условия для прогресса в мирном урегулировании

Выступая с трибуны 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке накануне, премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева принять предложенную им формулу и создать условия для прогресса в мирном урегулировании карабахского конфликта.

«Любое решение должно быть приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. Мы должны работать вместе для того, чтобы воплотить эту формулу в жизнь», - в частности, заявил Никол Пашинян.

Премьер Армении вновь подчеркнул, что мирное решение карабахского конфликта имеет ключевое значение для стабильности и безопасности региона, представив шаги армянских властей в этом контексте. Одновременно, он отметил, что «верховные власти Азербайджана остались на своих позициях, стремясь к такому решению карабахского вопроса, которое будет приемлемо исключительно для народа Азербайджана».

«Что это означает? Это означает, что власти Азербайджана не намерены решать конфликт. Вместо этого, они желают победить народ Нагорного Карабаха. Они не желают идти ни на какой компромисс», - заявил глава армянского правительства в своем почти получасовом выступлении в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.