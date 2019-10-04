Пресс-секретарь МИД Армении прокомментировала заявление президента Азербайджана

Максималистские подходы Азербайджана создают экзистенциальную угрозу для народа Нагорного Карабаха, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагладян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Мы вынуждены констатировать, что в заявлении президента Азербайджана не было ничего нового. Максималистская позиция Азербайджана, которая представляет собой постоянную и главную угрозу мирному процессу, продолжает оставаться неизменной, несмотря на недавние договоренности, достигнутые между сторонами, которые подразумевают подготовку народов к миру», - сказала Нагдалян.

Согласно сообщению пресс-службы МИД Армении, Анна Нагдалян отметила, что предложенная премьер-министром Армении Николом Пашиняном формула, согласно которой урегулирование должно быть приемлемо для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана, была нацелена именно на то, чтобы вывести эту приверженность к подготовке народов к миру на более практический уровень.

«Эта формула была направлена на то, чтобы сделать идею компромисса приемлемой для всех сторон, вовлечь общества в формирование способствующей установлению мира атмосферы, а также закрепить ответственность и подотчетность лидеров перед своими народами», - сказала пресс-секретарь МИД Армении.

Нагдалян подчеркнула, что, отвечая на это предложение армянской стороны, президент Азербайджана не только не сослался на необходимость мирного урегулирования для народов региона, но даже поставил под сомнение факт существования народа Карабаха, живущего на своей исторической родине.

«Для оправдания своего максималистского подхода к нагорно-карабахской проблеме Азербайджан всегда задействовал риторику дегуманизации Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] и армянского народа в целом. Одно из проявлений этой дегуманизации - помилование и героизация Рамиля Сафарова президентом Азербайджана, зверства, совершенные против мирных жителей и военнослужащих во время апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха, этническая чистка армян с территорий Арцаха, оккупированных Азербайджаном, и уничтожение армянского исторического присутствия и следа на территории Азербайджана», - отметила она.

«Максималистские подходы Азербайджана и дегуманизация народа Арцаха создают экзистенциальную угрозу для народа Арцаха. Эффективное противодействие этому является общеармянской задачей, что лучше всего было сформулировано в обязательстве, взятом перед народом Арцаха властями Армении в Степанакерте 5 августа», - отметила Анна Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД Армении отметила, что Армения убеждена, что мирное урегулирование проблемы и победа демократии в регионе не имеют альтернативы, и с этой точки зрения она придает большое значение выполнению обязательств по подготовке народов к миру.

Президент Азарбайджана Ильхам Алиев вчера в Сочи в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное еще месяц назад, о том, что «Арцах - это Армения, и точка», заявив, что «Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак».

Накануне в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления о том, что «Карабах – это Армения», не помогают создавать атмосферу для возобновления политического процесса.