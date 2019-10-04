Алиев ответил Пашиняну: Карабах – это Азербайджан

Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В своей речи Алиев вновь назвал Карабах «исконно азербайджанской землей» и напомнил о резолюциях Совета безопасности ООН, которые, по его словам, не выполняются уже более 25 лет.

«Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер имплементации резолюций. Иной раз они выполняются в течение дней, иной раз они вообще не требуются для проведения определенных военных действий. В нашем же случае резолюции остаются на бумаге. Решение нагорно­карабахского конфликта должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятого всем миром Устава ООН, резолюций Совета безопасности ООН и Хельсинкского заключительного акта. Должен сказать, что в последнее время премьер-министр Армении часто говорит, что решение конфликта должно быть приемлемо для народа Азербайджана, народа Армении и народа Нагорного Карабаха. Так вот, должен сказать, что понятия «народ Нагорного Карабаха» не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами», - заявил Ильхам Алиев.

Что касается того, какое решение приемлемо для Азербайджана, как отметил Алиев, оно заключается в «восстановлении территориальной целостности Азербайджана, признанной всем миром, возврате беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли, в том числе и в Нагорный Карабах».

В своем выступлении президент Азербайджана также коснулся заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «Арцах [Карабах – ред.] – это Армения и точка». «Ну, во-первых, это, мягко говоря, ложь. Карабах всем миром, равнинный, нагорный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана. Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак», - подытожил Алиев.