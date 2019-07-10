Армения заявляет о намерении расширить сотрудничество с ЕС

Официальный Ереван заявляет о намерении расширить сотрудничество с Евросоюзом. Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Дональдом Туском заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я подчеркнул политическую приверженность властей Армении расширению сотрудничества с ЕС и странами-членами ЕС. Обоюдно было отмечено большое значение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и важность его скорейшей ратификации европейскими странами», - сказал Пашинян.

С находящимся в Ереване в рамках регионального визита высокопоставленным чиновником ЕС премьер-министр Армении сегодня утром около часа вел переговоры в здании правительства.

«Положительная динамика в Армении создала новые возможности для сотрудничества РА-ЕС. Мой визит является доказательством важности, которую ЕС придает отношениям с Арменией и регионом. Сегодняшние обсуждения подчеркнули эффективную реализацию нашего соглашения о партнерстве. Это амбициозное соглашение, которое поддерживает модернизацию Армении. Евросоюз продолжит оказывать техническую и финансовую поддержку для реализации этого соглашения», - сказал Туск на совместной пресс-конференции с Пашиняном.

По словам Пашиняна, в ходе переговоров он подтвердил приверженность властей Армении укреплению верховенства закона и демократии, борьбе с коррупцией, а также говорил об усилиях, приложенных для построения независимой судебной системы, в этом вопросе придав важность содействию ЕС.

«Сегодня у нас также была очень продуктивная дискуссия. Мы затронули широкий круг вопросов, касающихся отношений Армения-Евросоюз, обменялись мнениями по вопросам, касающимся политического и отраслевого, так называемого секторального сотрудничества, а также внутренней жизни Армении и регионального развития», - сообщил премьер.

Никол Пашинян также сообщил, что 1 июня утвердил дорожную карту по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. До этого в течение года действовало временное применение соглашения.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.

Из стран-членов ЕС соглашение уже ратифицировали Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Румыния, Финляндия, Швеция, Эстония.

Туск и Пашинян сегодня также коснулись вопроса начала диалога по либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом.

Отметим, что региональный визит главы Европейского совета начался вчера с посещения Баку, где он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а завтра он отбудет в грузинский Батуми.