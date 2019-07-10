Положительная динамика в Армении создала новые возможности для сотрудничества РА-ЕС – Туск

Положительная динамика в Армении создала новые возможности для сотрудничества РА-ЕС, сегодня в Ереване на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Сегодняшние обсуждения подчеркнули эффективную реализацию нашего соглашения о партнерстве. Это амбициозное соглашение, которое поддерживает модернизацию Армении. Евросоюз продолжит оказывать техническую и финансовую поддержку для реализации этого соглашения», - сказал Туск.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.

Из стран-членов ЕС соглашение уже ратифицировали Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Румыния, Финляндия, Швеция, Эстония.

Председатель Европейского совета сегодня также подчеркнул важность верховенства закона, борьбы с коррупцией и уважения прав человека.

«Евросоюз приветствует стремление создать независимую, эффективную и подотчетную судебную систему. ЕС и в этой сфере продолжит предоставлять экспертное содействие и дополнительные средства», – сказал Дональд Туск, отметив, что обсуждался также вопрос создания антикоррупционной комиссии.

Глава Европейского совета заявил, что Евросоюз почти удвоил поддержку Армении на 2019 год.

«Эти средства помогут в реализации приоритетных программ, включая те, которые касаются инфраструктуры и охраны окружающей среды. Здесь я придаю важность сегодняшнему посещению Севана. Евросоюз окажет поддержку в управлении водными ресурсами», - скзал Дональд Туск.