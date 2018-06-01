Cоглашение Армения-ЕС вступило в силу на временной основе

С сегодняшнего дня, 1 июня 2018 года, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Евросоюз вступило в силу на временной основе.

Соглашение было подписано 24 ноября 2017 года в рамках 5-го саммита Восточного партнерства ЕС в Брюсселе тогдашним министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Соглашение начнет действовать на постоянной основе после того, как будет ратифицировано 27 странами-членами Евросоюза и Великобританией.

На данный момент документ ратифицировали парламенты Эстонии, Латвии и Литвы. Однако только ратификации со стороны Армении уже достаточно для его вступления в силу на временной основе.

Накануне в беседе с Радио Азатутюн заместитель министра иностранных дел Армении Армен Папикян отметил, что с 1 июня вступают в силу «около 80% соглашения».

«Ожидать, что со 2 июня в нашей жизни что-то изменится, было бы наивно, это процесс, который должен продолжаться, и я надеюсь, что с течением времени те обязательства, которые взяли на себя стороны - Евросоюз и Армения, будут реализованы» , - отметил замминистра.

По словам Папикяна, это также предполагает финансовую поддержку со стороны Евросоюза, которая на 2017-2020 гг. составляет около 176 млн евро и будет направлена на различные реформы, проводимые в Армении, от прав человека до эффективного управления и предоставления экономических и бюджетных кредитов.

Представитель внешнеполитического ведомства, в то же время, отметил, что это еще не все: демократические сдвиги в Армении, возможно, приведут к увеличению предоставляемого стране содействия.

«На 2018-й финансовый годы предусматривается 36 млн евро. В настоящее время есть возможность увеличения, по всей вероятности, эта сумма увеличится еще на 10 млн евро. Но будет действовать тот же принцип «больше за большее»», - сказал Папикян.

По мнению главы Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степана Григоряна, первой из сфер, нуждающихся в реформах, является судебная система. «Правительство хочет, но правительство не имеет права напрямую влиять на судебные институты. В этом случае получилось бы то, что было во времена Сержа Саргсяна. Нам это не нужно, и очень хорошо, что правительство говорит: мы не будем вмешиваться, пусть научатся работать самостоятельно. Именно здесь Евросоюз может оказать нам серьезнейшее содействие – и профессиональное, и, что самое важное, финансовое», - сказал Григорян.

Он подчеркнул, что Евросоюз согласно соглашению, взял на себя обязательство и готов поддержать также развитие в Армении инфраструктуры туризма и легкой промышленности.

По словам эксперта, не за горами и либерализация визового режима, однако для этого Евросоюзу необходимы определенные гарантии. «В вопросе либерализации визового режима главным является не то, что сделают они, а то, что сделаем мы. Здесь очень важна наша логистика, усиление управления границами, чтобы они знали, что границы работают очень четко, что в Армении закон работает, пересечь границу незаконно невозможно. Это самое важное», - отметил Степан Григорян.