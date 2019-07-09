Начинается визит главы Европейского совета Дональда Туска в регион

Сегодня начинается визит председателя Европейского совета Дональда Туска в регион. Сегодня он посетит Баку, завтра - Ереван, а 11 июля - Батуми.

В столице Азербайджана запланирована встреча Дональда Туска с президентом Ильхам Алиевым, за которой последует совместная пресс-конференция. Затем глава Европейского совета посетит международный морской торговый порт Баку, который был введен в эксплуатацию в последние годы.

Этим проектом Азербайджан пытается стать для прикаспийских стран «окном» на Запад.

Это, кстати, крупнейший торговый порт на Каспийском море, и, как утверждают власти Азербайджана, он открывает большие возможности для углубления отношений в Каспийском бассейне.

Председатель Европейского совета Дональд Туск впервые встречается с властями Азербайджана после произошедшего в мае в Брюсселе известного скандала.

Напомним, тогда торжественное собрание, посвященные 10-летию «Восточного партнерства» ЕС, отклонилось от запланированного хода из-за Азербайджана. Под конец саммита министрам иностранных дел Евросоюза и шести стран-участниц программы не удалось принять совместный документ, поскольку Баку отказался подписать декларацию из-за отсутствия упоминания в ней о территориальной целостности Азербайджана.

На этом юбилейном собрании «Восточного партнерства» также ожидалось подписание соглашения об углублении сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, по которому стороны вели переговоры уже более четырех лет, однако властям Азербайджана и Европейского союза так и не удалось преодолеть разногласия, которые в особенности касаются политики, проводимой Азербайджаном в сфере прав человека..

С какой повесткой дня Туск прибывает в Азербайджан, не уточняют ни Брюссель, ни Баку.

Следующая остановка главы Европейского совета - Ереван. Здесь Туск встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном. Также запланирована пресс-конференция.

Напомним, в последний раз Дональд Туск встречался с премьер-министром Армении в марте этого года в Брюсселе. Высокопоставленный чиновник ЕС заявил тогда, что в Европе ценят ценности и реформы, принятые и проводимые правительством Армении. Он заверил, что Брюссель и впредь будет поддерживать Армению.

Из Еревана 11 июля Дональд Туск направится в грузинский Батуми, где примет участие в конференции, посвященной 10-летию «Восточного партнерства» ЕС. В Грузии Туск также встретится с премьер-министром и министром иностранных дел.

Региональный визит Дональда Туска, пожалуй, станет одним из его последних визитов на посту председателя Европейского совета. Осенью его полномочия истекают, на этом посту его сменит премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, если законодательный орган Евросоюза, Европарламент, утвердит его кандидатуру.