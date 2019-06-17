В МИД состоялась беседа с послом России в контексте невмешательства во внутренние дела Армении - Рубинян

Посол России в Армении Сергей Копыркин в минувшую пятницу был приглашен в Министерство иностранных дел Армении, где с ним состоялась беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Рубен Рубинян.

«Сегодня после заседания комиссии НС по внешним отношениям, в рамках которого была обсуждена встреча посла РФ с Робертом Кочаряном, я побеседовал с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном. Министр сообщил мне, что на самом деле посол РФ в этой связи в минувшую пятницу был приглашен в МИД, где с послом состоялась беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении», - написал Рубинян.

Он отметил, что заместитель министра иностранных дел Григор Ованнисян во время сегодняшнего заседания комиссии не сказал об этом, потому что в тот момент у него не было разрешения на обнародование этой информации.

Ранее сегодня в парламенте, отвечая на вопрос члена оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Армана Бабаджяна о том, почему посол не был вызван в МИД для дачи разъяснений и не является ли для МИД проблемой то, что «посол проводит двухчасовую встречу с лицом, обвиняемым в преступлении «1 марта»», заместитель министра иностранных дел Григор Ованнисян сказал, что посол никакой ошибки не совершил.

Между тем, депутаты правящей фракции «Мой шаг» не скрывали своего негативного отношения к этой встрече. А председатель Национального собрания Арарат Мирзоян сегодня в парламенте в ответ на вопрос Радио Азатутюн подтвердил свою прозвучавшую вчера на съезде партии «Гражданский договор» мысль о том, что он не приветствует встречу посла РФ Сергея Копыркина с вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, поскольку не считает Кочаряна политиком.

Посольство России в Армении, в минувшую пятницу обращаясь к встрече посла Копыркина с Робертом Кочаряном, пояснило, что «встреча состоялась в рамках периодических встреч посла с представителями общественно-политических и деловых кругов».

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя во время кровавых событий 1-2 марта 2008 года, а также в получении взятки в особо крупном размере от бизнесмена Сильвы Амбарцумян. Кочарян вину не признает.​