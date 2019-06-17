Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

МИД не видит проблемы во встрече посла РФ с Кочаряном, а спикер НС ее не приветствует

Второй президент Армении Роберт Кочарян дает показания в суде, 16 мая 2019 г․

Смотрите комментарии

Министерство иностранных дел и руководство Национального собрания Армении расходятся во мнениях относительно встречи посла России с вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, обвиняемым в свержении конституционного строя.

В частности, сегодня в парламенте, отвечая на вопрос члена оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Армана Бабаджяна о том, почему посол не был вызван в МИД для дачи разъяснений и не является ли для МИД проблемой то, что «посол проводит двухчасовую встречу с лицом, обвиняемым в преступлении «1 марта»», заместитель министра иностранных дел Григор Ованнисян сказал, что посол никакой ошибки не совершил.

Заседание парламентской комиссии по внешним отношениям
Заседание парламентской комиссии по внешним отношениям

«В рамках дипломатического протокола и норм посол не сделал какого-либо неверного поступка, это не может стать предметом осуждения или особого расследования со стороны нашего ведомства. Конечно, мы все слышали мнения в обществе и видели разные реакции, в том числе государственных деятелей, но с точки зрения дипломатического протокола, даже в отношении лица, находящегося под следствием, мы не можем делать каких-либо резких возражений или заявлений», - заявил замглавы МИД.

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян
Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян

Между тем председатель Национального собрания Арарат Мирзоян сегодня в парламенте в ответ на вопрос Радио Азатутюн подтвердил свою прозвучавшую вчера на съезде партии «Гражданский договор» мысль о том, что он не приветствует встречу посла РФ Сергея Копыркина с Робертом Кочаряном, поскольку не считает Кочаряна политиком. «Я сказал, что я не приветствую, это все, что я сказал. Я не знаю, что сказал и что не сказал министр иностранных дел», - заявил спикер парламента.

Кстати, депутаты правящей фракции «Мой шаг» также не скрывают своего негативного отношения к этой встрече. Председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян в ответ на заявление заместителя министра иностранных дел подчеркнул: «У меня как у председателя комиссии по внешним отношениям эта встреча вызывает недоумение, и я ее не приветствую».

Депутат НС Ованнес Игитян (фракция «Мой шаг»)
Депутат НС Ованнес Игитян (фракция «Мой шаг»)

Заместитель председателя комиссии по внешним отношениям, член правящей фракции «Мой шаг» Ованнес Игитян отреагировал резче, назвав встречу посла Копыркина с Кочаряном абсурдной. «Эта встреча действительно абсурдная, то есть, эта встреча не имеет объяснения. Мы понимаем, что посол может встречаться и встречается с различными политическими силами или деятелями, но в этой ситуации, когда уголовное дело находится в процессе и в довольно проблемной, странной для общественности фазе, эта встреча может оцениваться по-другому. И мне кажется, что посол, будучи дипломатом, понимает, о чем идет речь, - сказал Игитян, продолжив: - Посмотрите, в газетах пишут, что Роберта Кочаряна защищает российская элита. Окружение Роберта Кочаряна распространяет такую информацию. В этом контексте встреча посла, по меньшей мере, абсурдна, и посол, будучи дипломатом, понимает такие вещи».

Кстати, Ованнес Игитян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что, согласно протоколу, послы других стран организуют свои встречи через МИД, просто, учитывая дружественные отношения между Арменией и Россией, этот протокол не работает. «Если взять чисто по протоколу, посол должен был попросить наш МИД организовать встречу с гражданином Армении. Даже если он встречается с гражданином России, в этом случае они должны поставить в известность», - пояснил Игитян.

Депутат НС Геворк Петросян (фракция ППА)
Депутат НС Геворк Петросян (фракция ППА)

Между тем, депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Геворк Петросян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что встречаться с Робертом Кочаряном – это право посла. «Я считаю излишним то беспокойство, которое некоторые испытывают. Начнем с того, что любой посол имеет право встречаться как с действующими, так и с бывшими должностными лицами Республики Армения. То есть, удивляться, приветствовать или не приветствовать - я бы не давал такой оценки. Тем более, вы сами отмечаете, что он обвиняется в свержении конституционного строя, то есть, пока нет обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, которым это было бы подтверждено. Давайте абстрагируемся от личностей: в данном случае - господин Кочарян, завтра – другой. Здесь мы имеем дело с презумпцией невиновности», - сказал Петросян.

Посольство России в Армении, в минувшую пятницу обращаясь к встрече посла Копыркина с Робертом Кочаряном, пояснило, что «встреча состоялась в рамках периодических встреч посла с представителями общественно-политических и деловых кругов».

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG