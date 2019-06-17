МИД не видит проблемы во встрече посла РФ с Кочаряном, а спикер НС ее не приветствует

Министерство иностранных дел и руководство Национального собрания Армении расходятся во мнениях относительно встречи посла России с вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, обвиняемым в свержении конституционного строя.

В частности, сегодня в парламенте, отвечая на вопрос члена оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Армана Бабаджяна о том, почему посол не был вызван в МИД для дачи разъяснений и не является ли для МИД проблемой то, что «посол проводит двухчасовую встречу с лицом, обвиняемым в преступлении «1 марта»», заместитель министра иностранных дел Григор Ованнисян сказал, что посол никакой ошибки не совершил.

«В рамках дипломатического протокола и норм посол не сделал какого-либо неверного поступка, это не может стать предметом осуждения или особого расследования со стороны нашего ведомства. Конечно, мы все слышали мнения в обществе и видели разные реакции, в том числе государственных деятелей, но с точки зрения дипломатического протокола, даже в отношении лица, находящегося под следствием, мы не можем делать каких-либо резких возражений или заявлений», - заявил замглавы МИД.

Между тем председатель Национального собрания Арарат Мирзоян сегодня в парламенте в ответ на вопрос Радио Азатутюн подтвердил свою прозвучавшую вчера на съезде партии «Гражданский договор» мысль о том, что он не приветствует встречу посла РФ Сергея Копыркина с Робертом Кочаряном, поскольку не считает Кочаряна политиком. «Я сказал, что я не приветствую, это все, что я сказал. Я не знаю, что сказал и что не сказал министр иностранных дел», - заявил спикер парламента.

Кстати, депутаты правящей фракции «Мой шаг» также не скрывают своего негативного отношения к этой встрече. Председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян в ответ на заявление заместителя министра иностранных дел подчеркнул: «У меня как у председателя комиссии по внешним отношениям эта встреча вызывает недоумение, и я ее не приветствую».

Заместитель председателя комиссии по внешним отношениям, член правящей фракции «Мой шаг» Ованнес Игитян отреагировал резче, назвав встречу посла Копыркина с Кочаряном абсурдной. «Эта встреча действительно абсурдная, то есть, эта встреча не имеет объяснения. Мы понимаем, что посол может встречаться и встречается с различными политическими силами или деятелями, но в этой ситуации, когда уголовное дело находится в процессе и в довольно проблемной, странной для общественности фазе, эта встреча может оцениваться по-другому. И мне кажется, что посол, будучи дипломатом, понимает, о чем идет речь, - сказал Игитян, продолжив: - Посмотрите, в газетах пишут, что Роберта Кочаряна защищает российская элита. Окружение Роберта Кочаряна распространяет такую информацию. В этом контексте встреча посла, по меньшей мере, абсурдна, и посол, будучи дипломатом, понимает такие вещи».

Кстати, Ованнес Игитян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что, согласно протоколу, послы других стран организуют свои встречи через МИД, просто, учитывая дружественные отношения между Арменией и Россией, этот протокол не работает. «Если взять чисто по протоколу, посол должен был попросить наш МИД организовать встречу с гражданином Армении. Даже если он встречается с гражданином России, в этом случае они должны поставить в известность», - пояснил Игитян.

Между тем, депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Геворк Петросян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что встречаться с Робертом Кочаряном – это право посла. «Я считаю излишним то беспокойство, которое некоторые испытывают. Начнем с того, что любой посол имеет право встречаться как с действующими, так и с бывшими должностными лицами Республики Армения. То есть, удивляться, приветствовать или не приветствовать - я бы не давал такой оценки. Тем более, вы сами отмечаете, что он обвиняется в свержении конституционного строя, то есть, пока нет обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, которым это было бы подтверждено. Давайте абстрагируемся от личностей: в данном случае - господин Кочарян, завтра – другой. Здесь мы имеем дело с презумпцией невиновности», - сказал Петросян.

Посольство России в Армении, в минувшую пятницу обращаясь к встрече посла Копыркина с Робертом Кочаряном, пояснило, что «встреча состоялась в рамках периодических встреч посла с представителями общественно-политических и деловых кругов».