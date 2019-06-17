«Я не приветствую встречу посла России с Кочаряном» - спикер НС

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян не приветствует встречу посла России в Армении Сергея Копыркина с вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, обвиняемым в свержении конституционного строя.

«Я не приветствую эту встречу посла Российской Федерации. В конце концов, посол любой страны может встречаться с представителями всего спектра политического поля. Здесь есть другой момент: те обвинения, которые предъявлены этому лицу, ставят этого человека немного за рамки чистого политического поля. Здесь речь идет о многих других качествах, заинтересованностях, именно поэтому я не приветствую. То есть, я не вижу Роберта Кочаряна в качестве политического деятеля и представителя политического поля, в противном случае я бы приветствовал общение с ним посла России или посла какой-либо другой страны», - в беседе с журналистами сказал Мирзоян.

Посольство РФ в Армении 14 июня сообщило, что посол Копыркин встретился с Робертом Кочаряном, отметив, что встреча состоялась в рамках периодических встреч посла с представителями общественно-политических и деловых кругов.

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя во время кровавых событий 1-2 марта 2008 года, а также в получении взятки в особо крупном размере от бизнесмена Сильвы Амбарцумян. Кочарян вину не признает.​