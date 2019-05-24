«АРФД видит Роберта Кочаряна в качестве лидера оппозиционного полюса» - Андраник Кочарян

Вчерашний митинг Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) был организован с целью поддержки второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года. Об этом заявил депутат парламентской фракции правящего блока «Мой шаг» Овик Агазарян.

«Если и не открыто, то, несомненно, это был также митинг в поддержку Кочаряна. Присутствовали члены АРФД, а также те силы, которые тем или иным образом поддерживают Роберта Кочаряна», - отметил Агазарян.

На вчерашнем митинге АРФД представители этой партии подвергли резкой критике нынешнюю власть во главе с Николом Пашиняном, призвав ее стать серьезнее. Представитель руководящего органа АРФД, бывший депутат Армен Рустамян заявил, что государство достигло точки невозврата, после которой потери становятся необратимыми, проводимая властями политика не соответствует ожиданиям народа и создает новые опасности.

Председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян ответил на эту критику «Дашнакцутюн» таким же призывом.

«Они всегда сотрудничали с Робертом Кочаряном, и они даже не скрывали своих симпатий к Роберту Кочаряну, к годам его правления, потому что в годы этого правления они неоднократно были частью этого правления, получали все положительные плоды в качестве части этого правления, после 1 марта 2008 года также были частью этого правления. Призыв отрезвиться, возможно, «Дашнакцутюн» следует сделать самой себе, потому что они должны стать серьезнее и понять, что в Армении произошли изменения и у них есть проблемы с восприятием этих изменений», - подчеркнул Андраник Кочарян.

Заявлению «Дашнакцутюн» о проведении митинга предшествовало решение суда об освобождении Роберта Кочаряна из-под ареста, после чего по призыву премьер-министра Никола Пашиняна граждане заблокировали входы в здания судов. В тот же день на созванном в правительстве совещании премьер заявил, что «пришло время осуществить оперативное вмешательство в судебную систему».

Вчера в своем выступлении Армен Рустамян обвинил действующие власти в свержении конституционного строя от имени народа и в обходе законов, что, по мнению представителя АРФД, свидетельствует о конце конституционного государства.

«Партия «Дашнакцутюн» на протяжении довольно долгого времени нуждалась в том, чтобы стать серьезнее, когда была рядом с Робертом Кочаряном, когда в течение определенного периода времени была рядом с Сержем Саргсяном, а в какой-то период вышла [из коалиции]. Тогда, когда массово фальсифицировались выборы, голос народа покупался в буквальном смысле этого слова», - сказал Агазарян.

Армен Рустамян на брифинге с журналистами, касаясь создания оппозиционного политического полюса, сказал, что они намерены провести встречи со всеми политическими силами, которые согласны с их оценками и попытаются найти выходы.

По словам главы комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна, оппозиционный полюс будет формироваться с одной целью.

«Я считаю, что когда заявляют об оппозиционном полюсе, они видят в качестве своего лидера в первую очередь Роберта Кочаряна, потому что весь этот судебный процесс говорил о том, что они соучастники всего этого или, возможно, не хотят нести ответственность, держа дистанцию от Роберта Кочаряна, но все равно об объединении оппозиции и о необходимости этого полюса говорит Роберт Кочарян. И кто как себя представляет в этом полюсе, в рамках возможного сотрудничества с каким лидером, это уже их проблема», - сказал Андраник Кочарян.

Планы «Дашнакцутюн» проводить встречи с политическими силами депутата от правящего блока «Мой шаг» Овика Агазаряна не беспокоят.

«Кто станет центром этого полюса - «Дашнакцутюн» или Роберт Кочарян, в данный момент сказать трудно, но то, что заметны общие тенденции сближения этих двух сил, это очевидно», - подчеркнул Агазарян.