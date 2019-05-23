АРФД проводит митинг на площади Свободы под лозунгом «Будем развиваться, не уступая, станьте серьезнее!»

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) проводит митинг на площади Свободы в Ереване. Лозунг митинга: «Будем развиваться, не уступая, станьте серьезнее!»

В начале митинга с речью выступил представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян. Он раскритиковал нынешние власти, призвав их правильно оценить сложившуюся ситуацию и стать серьезнее.

Сагателян, по сути, повторил положения заявления, распространенного два дня назад Верховным органом АРФД, отметив, что «Дашнакцутюн» оценивает сложившуюся в Армении ситуацию как «тревожную» и считает, что «неправильным путем не достичь правильной цели».

Представитель АРФД также подверг критике заявления властей о переходе к правосудию переходного периода.

«По сути, не реализовав предоставленные действующей Конституцией и законодательством Армении премьер-министру широкие полномочия и обязательства, Пашинян выбрал тактику спекуляции фактором народа, - заявил Ишхан Сагателян и добавил: - Пришло время объединиться против бесперспективного процесса власти Никола Пашиняна».

Член Бюро АРФД Армен Рустамян в своем выступлении заявил, что цель их митинга - предупредить власти страны о том, что «так продолжать нельзя».

«Проводимая властями политика не только не созвучна стоящим перед страной вызовам и ожиданиям народа, но и накапливает новые опасности и новые проблемы, - заявил Рустамян. - Это угроза, которую эта самодовольная власть не чувствует и не собирается ее предотвращать. Поэтому мы пришли сказать - станьте серьезнее, выйдите из этого вашего самовлюбленного и эйфорического состояния».

Говоря о правительстве Пашиняна, Рустамян заявил: «Крича «вперед-вперед», идем назад к единовластному и единоличному правлению, к монархии, но на этот раз якобы по воле и требованию народа. Дошли до того, что уже от имени народа периодически можно свергать конституционный строй, обходить законы и подрывать полномочия любого государственного органа. Это процесс, который свидетельствует о конце конституционного государства».

«Дашнакцутюн» инициирует обсуждения со всеми сторонами с тем, чтобы искать пути к разрядке ситуации, ввести процесс государственного строительства в нормальное русло, претворить в жизнь ожидаемые народом реформы.

Среди участников митинга были адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Рубен Саакян, бывший депутат от партии «Наследие» Рубен Акопян, представители Республиканской партии - бывший депутат Шушан Петросян и Менуа Арутюнян.