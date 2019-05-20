Пашинян: Пришло время для оперативного вмешательства в судебную систему

«Текущую возможность для того, чтобы судебная система заслужила народное доверие, считаю исчерпанной», - заявил премьер-министр Никол Пашинян на созванном сегодня совещании в правительстве.

«Мы больше не можем мириться с этой ситуацией, потому что <…> это вопрос стабильности, нормальной жизни и национальной безопасности страны. Это также вопрос дальнейшего экономического развития, потому что не пользующаяся доверием судебная система является прямым препятствием в вопросе улучшения инвестиционного климата в стране, - сказал премьер-министр и продолжил: - И поэтому, уважаемые коллеги, пришло время для осуществления оперативного вмешательства в судебную систему».

Этот процесс, по словам главы правительства Армении, должен быть выражен в следующем:

«Во-первых, все без исключения судьи в Армении должны подвергнуться процессу так называемого ветирования, то есть, общественность должна иметь полную информацию о политических связях и происхождении судьи, о его имущественном положении, о его личных и профессиональных качествах в статусе судьи и в период предыдущей деятельности;

во-вторых, все судьи, вынесшие приговоры с грубыми нарушениями прав граждан, что подтверждено решениями Европейского суда по правам человека, должны подать в отставку, должны уйти либо быть сняты с должности;

в-третьих, все те судьи, которые внутренне знают, что не могут быть беспристрастными и объективными судьями, должны подать в отставку, тем самым оказав важную услугу Республике Армения и ее народу;

в-четвертых, внедрение механизмов правосудия переходного периода является сейчас жизненной необходимостью для Республики Армения, и нам необходимо в течение одного-двух месяцев обобщить работу, проделанную нами в этом направлении за последние 7-8 месяцев;

в-пятых, в Национальном собрании должна быть проведена соответствующая законодательная работа для реализации этой жизненно важной для нашей страны повестки дня и обеспечения действительно гарантированной независимой судебной системы в Армении. Если для этого будет необходимо осуществить конституционные изменения, мы должны пойти также и на этот шаг. Если нужно будет сделать это путем общенародного референдума, мы должны пойти на подобные решения».

«При этом, вся эта работа должна быть проведена в сотрудничестве с авторитетными международными организациями в этой сфере, в рамках передового международного опыта и международных обязательств Армении», - заверил Никол Пашинян.

«Действие, походящее на государственную измену»

Пашинян также коснулся темы отношений между Арменией и Нагорным Карабахом, заявив, что это имеет косвенную связь с вышесказанным.

«Очевидно, что есть конкретные силы, представляющие бывшую коррумпированную систему, которые пытаются вызвать к жизни использованную ими в прошлом формулу, а именно: спровоцировать разногласия, противоречия и даже вражду между народом Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и Армении в логике «разделяй и властвуй», с целью сокрытия и оправдания допущенных ими в прошлом коррупционных преступлений», - отметил премьер.

«Хотя всем нам очевидно, что от действовавшей в нашей стране системной коррупции наши арцахские соотечественники зачастую страдали даже больше, но некоторые чиновники этих систем используют коррупционные связи для осуществления лживой пропаганды против правительства Армении и лично премьер-министра, - заявил он. – Еще во время предвыборной кампании по парламентским выборами прошлого года я сказал, что, проанализировав все это, вижу под этим далеко идущую цель вплоть до провоцирования заговорщической войны, сдачи некоторых территорий и возложении ответственности за произошедшее на правительство Армении. В этом смысле я считаю это деятельностью, походящей на государственную измену, и как премьер-министр Республики Армения, являющейся гарантом безопасности Арцаха, как главнокомандующий Вооруженными силами в ситуациях войны я приму самые жесткие меры для искоренения этих заговорщических намерений».

Пашинян также выразил мнение, что «назрело время для создания следственной комиссии Национального собрания по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года и получения ответов на ряд вопросов, которые всех нас волнуют».

Резюмируя, премьер-министр Армении заявил: «Я призываю наш народ Арцаха сказать однозначное и бесспорное «нет», отвергуть все те силы, деятельность которых направлена на то, чтобы посеять противоречия между двумя частями нашего народа. Я призываю народ Арцаха поддержать только те силы, которые выступают с позиций бесспорной поддержки народа Армении и его легитимного представителя - правительства. У всех других сил есть только одна цель - использовать народ Арцаха для обслуживания своих узкогрупповых интересов, избежания ответственности за совершенные в прошлом преступления, провоцирования заговора против суверенитета Армении и Арцаха».