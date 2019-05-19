Премьер-министр призвал с утра заблокировать входы в здания судов

«С 8:30 утра блокируем выходы и входы во все без исключения здания судов в республике так, чтобы никто внутрь не вошел», - на своей странице в Facebook сегодня написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В 12:00 в прямом эфире будет транслироваться мое выступление», - добавил он.

Отметим, что ранее в своем посте на Facebook Пашинян сообщил, что в понедельник объявит о «начале второго, самого важного этапа Армянской революции». «Я рассчитываю на общенародную поддержку», - написал он.

В другом посте на Facebook Пашинян сообщил, что в понедельник выступит с заявлением о «ситуации в судебно-правовой системе».

Отметим, что в субботу в Ереване прошли акции протеста противников Роберта Кочаряна, которые были возмущены решением суда об освобождении бывшего президента Армении из-под стражи под поручительство нынешнего и бывшего руководителей Нагорного Карабаха.

По уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года экс-президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами. По этому делу проходят еще трое высокопоставленных должностных лиц.

Кочарян также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.