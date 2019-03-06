Мы прилагаем усилия для того, чтобы зафиксированный в 1994 году формат действовал полноценно - Пашинян

«Для эффективных переговоров необходим эффективный переговорный формат», - сегодня во время правительственного часа в Национальном собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что сейчас прилагаются усилия для того, чтобы восстановить действовавший в 1994 году переговорный процесс, в котором в качестве полноправной стороны переговоров участвовал также Нагорный Карабах.

«Мы считаем очень важным отметить, что для того, чтобы сделать переговоры эффективными, должен быть эффективный формат для обсуждения, и этот формат, по сути, существует, он был признан в 1994 году, когда Нагорный Карабах был признан полноправной стороной переговоров, и мы сейчас прилагаем усилия для того, чтобы этот зафиксированный форрмат полноценно действовал в рамках Минской группы ОБСЕ», - отметил Пашинян.

Отвечая на вопрос члена фракции «Мой шаг» Татев Айрапетян о том, что Баку сейчас пытается показать международному сообществу, что Армения ужесточила свою позицию, создав проблемы в переговорном процессе, Никол Пашинян сказал, что в целом есть такие оценки, но позиция возглавляемого им правительства в вопросе урегулирования карабахского конфликта не изменилась. Пашинян подчеркнул, что с самого начала они заявляли, что будут адекватны ситуации.

«Еще в Национальном собрании предыдущего созыва я с этой трибуны сделал заявление, которое было связано также с оценкой ситуации на тот момент, и суть того заявления была следующей: я сказал, что любое решение карабахской проблемы должно быть приемлемым для народа Армении, народа Карабаха и народа Азербайджана. И мы сами понимаем, что это заявление не такое уж легкое заявление. Для чего было сделано это заявление и какую цель преследовало? Это заявление было сделано для создания нормальной переговорной атмосферы, и Армения, по сути,сделала первый шаг на этом пути, надеясь, что аналогичное заявление будет сделано и с азербайджанской стороны. К сожалению, до сих пор с азербайджанской стороны подобные заявления не звучали, наоборот, постоянно говорится, делаются намеки о готовности и возможности решать вопросы силой или военным путем, - подчеркнул Пашинян, добавив: - Озвучиваются заявления, которые делают очевидным то, что правительство Азербайджана даже и не думает, что какой-либо вариант урегулирования вопроса должен быть приемлем также для народа Карабаха и Армении. Мы в этой ситуации всего лишь остаемся верными своей позиции – быть адекватными ситуации».

Отвечая на заявления Азербайджана о том, что он готов предоставить Карабаху высокую автономию, Пашинян сказал, что народ Карабаха имеет право на самоопределение и должен воспользоваться этим своим правом.

«Что значит высокая степень автономии? Народ Нагорного Карабаха четко выразил свою позицию. Народ Нагорного Карабаха имеет право на самоопределение и должен иметь возможность воспользоваться этим правом. Что касается международного сообщества, то я считаю, что в рамках Минской группы ОБСЕ были зафиксированы те принципы, в рамках которых должно быть достигнуто урегулирование, и важно, что среди этих принципов зафиксирован принцип самоопределения народов», - сказал Пашинян.

В ходе правительственного часа также был затронут вопрос плененного в Азербайджане гражданина Армении Карена Казаряна, который недавно был приговорен азербайджанским судом к 20 годам тюремного заключения. Член оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Саргис Алексанян спросил, что делается для возвращения Карена Казаряна на родину, подчеркнув, что он содержится в условиях строгого режима, чего долго выносить не сможет.

Ответивший на этот вопрос министр юстиции Артак Зейналян призвал дать правильную характеристику: Карен Казарян был не пленен, а задержан, подчеркнув, что гражданин Армении незаконно находится в заключении и выдвинутые против него обвинения не соответствуют действительности.

Напомним, что 34-летний житель села Бердаван Тавушской области Карен Казарян по неизвестным причинам оказался на территории Азербайджана. По утверждению Баку, Казарян был захвачен в плен в июле прошлого года при пресечении попытки диверсионного проникновения. Между тем, армянская сторона заявляет, что это утверждение является дезинформацией и абсолютно не соответствует действительности, Казарян никогда не служил в армянских вооруженных силах, поскольку у него проблемы с психикой.

«Представители Карена Казаряна подали жалобу в Европейский суд по правам человека, и сейчас жалоба рассматривается, правительство Армении будет обязательно уведомлено, и Республика Армения будет вовлечена в качестве третьей стороны. Кроме того, правительство Республики Армения использует все инструменты и средства для обеспечения и гарантирования жизни Карена Казаряна, в то же время, делается все для его возвращения на родину», - сказал Артак Зейналян.

Депутат оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» Арман Бабаджанян, поинтересовался у премьер-министра Пашиняна, почему держатся в тайне от общественности мотивы бывшего начальника Государственного таможенного комитета Армена Аветисяна подарить государству гостиницу, кто решил, что он может, подарив гостиницу, освободиться от уголовной ответственности? Бабаджанян задал тот же вопрос и касательно брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Александра Саргсяна, который ранее перечислил в госбюджет 19,6 млн долларов и которому, кстати, Служба национальной безопасности позволила на некоторое время покинуть Армению.

«Кто и по каким критериям решил, что, к примеру, брат Сержа Саргсяна Сашик Саргсян должен пожертвовать государству 18,5 млн или 30 млн долларов и в эти дни наслаждаться отдыхом в Испании?» - спросил Бабаджанян.

«Мне не известен случай, когда бы кто-то, как Вы сказали, заплатил и был освобожден от ответственности. Могу сказать одно: ни один человек из указанного Вами круга, вина которого будет доказана, не избежит ответственности, и какие-либо закулисные сделки исключены», - ответил премьер-министр.