«Назначение Унана Погосяна на должность губернатора Сюника – правильное решение» - Осипян

Начальник Полиции Армении Валерий Осипян считает назначение бывшего первого заместителя начальника Полиции Армении Унана Погосяна на должность губернатора Сюникской области правильным решением.

Осипян убежден, что Погосян на этом посту будет работать хорошо.

«Решение премьер-министра правильное, и я считаю, что Унан Погосян будет работать хорошо», - сегодня после заседания правительства на брифинге с журналистами сказал глава полиции.

На внеочередном заседании правительства 16 октября бывший замначальника Полиции Армении Унан Погосян был назначен губернатором Сюника. Правозащитники критикуют это назначение, недоумевая, почему и после смены власти Сюникской областью, которой долгие годы руководил представитель Республиканской партии Армении (РПА) Сурик Хачатрян, оказывавшийся в центре различных скандальных криминальных историй, вновь должен руководить человек, участвовавший в разгоне акций протеста в период правления РПА.

Между тем, премьер-министр Никол Пашинян объяснил, что в Армении не должно быть политического расизма и перед законом все должны быть равны.

Член партии «Гражданский договор», руководитель фракции «Елк» Национального собрания Лена Назарян в интервью Радио Азатутюн сказала, что назначение Унана Погосяна обусловлено сложившейся в Сюнике ситуацией.