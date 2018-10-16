Нельзя допустить развития в Армении «политического расизма» - Никол Пашинян

Важно, чтобы в результате революции никто не считал свою жизнь в Армении законченной, сегодня на внеочередном заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь назначения на должность губернатора Сюникской области бывшего первого заместителя начальника Полиции Армении Унана Погосяна.

Отметив, что его предложение о назначении Погосяна на должность губернатора, возможно, в некотором смысле может показаться странным, премьер-министр Пашинян пояснил: «Я считаю очень важным, чтобы в результате произошедшей в стране революции никто не считал свою жизнь в Армении законченной, и в соответствии с этой логикой я считаю, что мы в Армении не должны допустить развития такого явления, которое условно можно назвать политическим расизмом, когда люди изначально подвергаются определенным преследованиям только по той причине, что они занимали должности, проводили определенную деятельность с представителями бывшего правительства. В нашем правительстве также есть немало людей, которые имели такую связь. Приближается, приходит время полноценной консолидации. Есть время строить баррикады и время - разбирать их, и я надеюсь, что мы приближаемся к этой черте».

Премьер-министр счел символичным назначение трех губернаторов.

«Один из них [Давид Геворкян] является активным участником революции. Унан Погосян был на другой стороне баррикад или колючей проволоки, так же как, например, [начальник Полиции Армении] Валерий Осипян и [директор Службы национальной безопасности] Артур Ванецян, а Амбарцум Матевосян является деятелем, вообще не имеющим политических предпочтений, пришедшим из нейтральной среды. В этом смысле мы очерчиваем наши представления о будущем. Я хочу подчеркнуть, что никто из нас в Армении не является неприкосновенным, и все мы должны это понимать», - сказал Никол Пашинян, поздравив всех губернаторов.

После произошедшей в апреле-мае революции 6 из 10 областей Армении, а также шесть министерств возглавили представители блока «Царукян» и партии АРФД «Дашнкцутюн». Однако 4 октября шесть министров и шесть губернаторов, представляющих блок «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД), были освобождены от должностей в связи с тем, что депутаты от блока «Царукян» и АРФД в парламенте 2 октября вместе с фракцией Республиканской партии Армении (РПА) проголосовали за проект спорных поправок в закон о регламенте НС. Премьер-министр Никол Пашинян вечером 2 октября на митинге у здания парламента в присутствии тысяч граждан лично заявил об увольнении министров и губернаторов от блока «Царукян» и АРФД.

На заседании правительства 10 октября Гнель Саносян был назначен губернатором Гегаркуникской области, Андрей Гукасян – губернатором Лорийской области, а Трдат Саргсян - губернатором Вайоцдзорской области. До сегодняшнего дня должности губернаторов Сюникской, Арагацотнской и Армавирской областей оставались вакантными.

На сегодняшнем внеочередном заседании правительства Давид Геворкян назначен губернатором Арагацотнской области, Унан Погосян - губернатором Сюникской области и Амбарцум Матевосян – губернатором Армавирской области.