Назначение Унана Погосяна вызвало у некоторых правозащитников недоумение

Правозащитники критикуют назначение ​на должность губернатора Сюникской области бывшего заместителя начальника Полиции Армении Унана Погосяна.

Между тем, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Армении не должно быть «политического расизма» и все должны быть равны перед законом. «Я считаю очень важным, чтобы в результате произошедшей в стране революции никто не считал свою жизнь в Армении законченной, и в соответствии с этой логикой я считаю, что мы в Армении не должны допустить развития такого явления, которое условно можно назвать политическим расизмом, когда люди изначально подвергаются определенным преследованиям только по той причине, что они занимали должности, проводили определенную деятельность с представителями бывшего правительства. В нашем правительстве также есть немало людей, которые имели такую связь. Приближается, приходит время полноценной консолидации. Есть время строить баррикады и время - разбирать их, и я надеюсь, что мы приближаемся к этой черте», - пояснил премьер-министр.

На сегодняшнем внеочередном заседании правительства были назначены еще два губернатора. Давид Геворкян возглавит Арагацотнскую область, а Амбарцум Матевосян - Армавирскую.

Перед заседанием правительства в беседе с журналистами Унан Погосян заявил, что является сторонником «новой Армении» и прежде также служил народу. «Сделаю все, чтобы в новой Армении все было хорошо», - сказал он.

Между тем, критикующие это назначение премьер-министра правозащитники недоумевают, как Погосян, занимавший при Серже Саргсяне должность первого заместителя начальника полиции, может после революции изменить свой стиль работы, который он продемонстрировал в особенности в последние годы во время различных акций протеста.

Правозащитница Жанна Алексанян вспоминает прошедшие всего 3 года назад акции протеста «Электрик Ереван». «Он давал указания, у кого отнимать видеокамеры и стирать записи. Я помню случай с корреспондентом «Фотолур» Айком, у которого из рук отняли аппарат, стерли все фотографии. В ходе акций «Электрик Ереван» 13 журналистов были подвергнуты насилию, работе 7 журналистов чинились препятствия», - сказала Алексанян.