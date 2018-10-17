Назначение Унана Погосяна обусловлено ситуацией в Сюнике - Лена Назарян

Партия «Гражданский договор», скорее всего, будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в составе блока «Мой шаг». Об этом в беседе с Радио Азатутюн сказала член партии, глава фракции «Елк» Национального собрания Армении Лена Назарян, отметив, что с другими партиями больших блоков они создавать не станут.

Радио Азатутюн: - Уже ясно, как «Гражданский договор» пойдет на выборы - снова в формате блока или в одиночку?

Лена Назарян: - Окончательного решения пока нет, но я думаю, что мы сохраним блок «Мой шаг». Мы вновь хотим сформировать альянс с гражданами, отдельными личностями, пригласить их в нашу партию и наш блок.

Радио Азатутюн: - Отдельных граждан, а не другие партии?

Лена Назарян: - Нет, я не думаю, что мы будем сотрудничать с другими партиями.

Радио Азатутюн: - В чем причина? Потому что звучат мнения из оппозиционного поля, также Армен Мартиросян из «Наследия» говорит, что революционные силы должны идти на выборы вместе, они хотят пойти с вами вместе.

Лена Назарян: - А мы хотим включить в наш список тех людей, которые не являются членами партии, также могут быть члены других партий, а затем они решат стать членами нашей команды, но людей, которые являются профессионалами, имеют опыт, знания, навыки, способности, потому что деятельность Национального собрания очень сложная, должно быть очень активное общение с гражданами, должна быть очень активная работа в комиссиях, объемные проекты, сложные проекты: в экономической, финансово-бюджетной комиссиях всегда обсуждаются очень объемные проекты, также у нас должны быть депутаты в составе делегаций в международных организациях, которые владеют иностранными языками и могут представлять интересы Армении на этих площадках.

Радио Азатутюн: - То есть, это точно, что больших блоков с другими партиями вы создавать не будете?

Лена Назарян: - Да, с партиями больших блоков создавать не будем.

Радио Азатутюн: - А возможно ли, что среди этих людей будут представители бывшей власти, Республиканской партии или чиновники, работавшие при Республиканской партии?

Лена Назарян: - Я не исключаю. Конечно, это не может касаться всех, мы обязательно учтем, кто этот человек, каков пройденный им путь, и, естественно, этот кандидат должен быть приемлемым для общественности.

Радио Азатутюн: - Кстати, в случае с Унаном Погосяном, уверена, Вы знаете, какое недовольство вызвало [его назначение на должность губернатора Сюникской области] среди значительной части общества и правозащитников, правозащитники заявили, что его имя ассоциируется с насилием, совершавшимся при прежней власти. Для Вас эта кандидатура была приемлема?

Лена Назарян: - На заседании правительства премьер-министр объяснил, почему привлек бывшего чиновника силовой структуры. Тем не менее, я считаю, что есть необходимость в дополнительном объяснении, в частности, учитывая особенности Сюника, я считаю, что премьер-министр должен объяснить общественности, какую задачу Унан Погосян будет решать в Сюнике, какая задача перед ним поставлена, чтобы мы действительно поняли, с какой логикой был сделан этот выбор. Если есть очень конкретные задачи, которые должны быть решены, и премьер-министр счел, что Унан Погосян может решить эти вопросы, то общественность должна быть об этом проинформирована, и в дальнейшем мы увидим, решены эти вопросы или нет.

Радио Азатутюн: - О каких задачах идет речь, какие вопросы должен решить Унан Погосян?

Лена Назарян: - Я предполагаю (я сама при возможности задам этот вопрос премьер-министру, возможно, в ходе следующего заседания Национального собрания, в ходе правительственного часа в парламенте), учитывая особенность Сюника, что там всегда были укоренены, во всяком случае на уровне власти, чиновники с криминальными наклонностями, работать там было сложно, и, возможно, должны быть люди, которые будут принимать гораздо более жесткие решения и будут действовать более уверенно.

На вчерашнем внеочередном заседании правительства бывший первый заместитель начальника Полиции Армении Унан Погосян был назначен губернатором Сюникской области.