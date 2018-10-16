«С удовольствием принял предложение правительства стать губернатором» - Унан Погосян

Генерал-лейтенант полиции Унан Погосян «с удовольствием принял» предложение правительства стать губернатором Сюникской области. Об этом сегодня перед началом заседания правительства сказал журналистам сам Погосян.

«Я находился на той должности 8 лет. Мне нужен был небольшой перерыв, перерыв был, и сейчас я с большим удовольствием принял это предложение», - сказал Погосян.

На замечание о том, что он «был слугой старого режима», Погосян ответил так: «Раболепные люди могут так думать. Я, служа закону, всегда служил народу».

Погосян отметил, что является сторонником новой Армении и «сделает все, чтобы все было хорошо».

Отметим, что в повестку дня сегодняшнего заседания правительства включен вопрос о назначении Унана Погосяна губернатором Сюникской области.

12 мая указом президента Армении Армена Саркисяна Унан Погосян был освобожден от должности первого заместителя начальника Полиции Армении.