Назначены новые губернаторы Арагацотнской, Сюникской и Армавирской областей

На сегодняшнем внеочередном заседании правительства Давид Геворкян назначен губернатором Арагацотнской области, Унан Погосян - губернатором Сюникской области и Амбарцум Матевосян – губернатором Армавирской области.

После произошедшей в апреле-мае революции 6 из 10 областей Армении, а также шесть министерств возглавили представители блока «Царукян» и партии АРФД «Дашнкцутюн». Однако 4 октября шесть министров и шесть губернаторов, представляющих блок «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД), были освобождены от должностей в связи с тем, что депутаты от блока «Царукян» и АРФД в парламенте 2 октября вместе с фракцией Республиканской партии Армении (РПА) проголосовали за проект спорных поправок в закон о регламенте НС.

Премьер-министр Никол Пашинян вечером 2 октября на митинге у здания парламента в присутствии тысяч граждан заявил об увольнении министров и губернаторов от блока «Царукян» и АРФД.

На заседании правительства 10 октября Гнель Саносян был назначен губернатором Гегаркуникской области, Андрей Гукасян – губернатором Лорийской области, а Трдат Саргсян - губернатором Вайоцдзорской области. До сегодняшнего дня должности губернаторов Сюникской, Арагацотнской и Армавирской областей оставались вакантными.