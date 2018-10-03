РПА предложила не выдвигать кандидата в премьер-министры в случае проведения выборов в мае – Ашотян

Ночью в ходе встречи парламентских сил с премьер-министром Николом Пашиняном договоренности не могли быть достигнуты, поскольку это не были переговоры. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сказал депутат фракции Республиканской партии Армении (РПА), зампред РПА Армен Ашотян.

Он пояснил, что, по словам Пашиняна, тот всего лишь пришел сообщить о своем решении, что выборы должны состояться в декабре, у премьер-министра уже были спланированы все шаги для того, чтобы выборы состоялись в декабре. А принятые вчера парламентом поправки в закон о регламенте НС, по словам депутата-республиканца, стали для Пашиняна всего лишь предлогом, чтобы ускорить реализацию своих политических целей.

На встрече республиканцы предложили премьеру провести досрочные выборы в мае следующего года, в этом случае, по словам Армена Ашотяна, они выразили готовность не выдвигать кандидата в премьер-министры. Однако, по словам Ашотяна, Никол Пашинян отклонил это предложение и заявил, что готов вести переговоры обо всем, кроме варианта проведения досрочных выборов в декабре, это его требование неизменно.

Парламент вчера вечером на внеочередном заседании 67 голосами «за» поднятием рук принял спорные поправки к закону о регламенте НС. Депутатов и политические силы, поддержавшие эти поправки, премьер-министр Никол Пашинян назвал контрреволюционными.

По мнению противников закона, поддержавшие проект политические силы пытаются застраховаться от возможного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, которых добивается премьер-министр Никол Пашинян, поскольку, согласно регламенту НС, если депутаты дважды не изберут нового премьер-министра, то, по Конституции, парламент распускается и назначаются новые выборы.

По призыву Пашиняна множество людей собралось у здания НС, где прошел митинг, а затем премьер в парламенте встретился с представителями политических сил.

На митинге Никол Пашинян заявил, что представители партий «Процветающая Армения» (ППА) и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) будут освобождены от должностей в правительстве. Позже президент Армении Армен Саркисян подписал соответствующий указ.

А после встречи с парламентскими силами Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку, что создаст возможность для проведения досрочных выборов в парламент в конце ноября или до середины декабря. Он заверил, что ни одна из политических сил не собирается в случае его отставки выдвигать другого кандидата в премьер-министры.