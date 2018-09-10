В деле Кочаряна нет политического компонента - Никол Пашинян

В деле бывшего президента Армении Роберта Кочаряна нет политического компонента, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне на брифинге с журналистами после завершения инвестиционного форума «Мой шаг во имя Тавуша».

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, что, по словам Кочаряна, «в 2008 году именно Пашинян совершил преступление ,и с его стороны это личная месть», премьер-министр сказал: «Я считаю, что в этом деле нет никакого политического компонента, если бы был политический компонент, Кочарян сегодня не был бы на свободе, что не означает, что если завтра он будет под арестом, то это будет означать, что есть политический компонент. То, что произошло 1 марта 2008 года, произошло на глазах у всех. И те фактические обстоятельства, которые существуют и которыми располагают оперативные органы при премьер-министре, думаю, прольют свет на уже очевидное. Я сказал, что сам для себя буду считать позором, если в Армении при нашем правительстве появятся политзаключенные».

Отметим, что премьер-министр не уточнил, обсуждался ли вопрос Роберта Кочаряна с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы обсудили многие вопросы, представляющие взаимный интерес. Все возможные вопросы, которые можно было обсудить», - сказал Пашинян.

На уточняющий вопрос, обсуждался ли вопрос Кочаряна, Пашинян ответил: «Все возможные вопросы обсуждались».

Арестованный 27 июля этого года по обвинению в свержении конституционного строя Роберт Кочарян пробыл за решеткой менее 20 дней. 13 августа решением Апелляционного суда он был освобожден из-под ареста. На днях второй президент заявил о намерении отправиться в Германию для ежегодного медицинского обследования, однако ССС 4 сентября решила запретить ему покидать страну, применив в отношении Кочаряна в качестве меры пресечения подписку о невыезде. По утверждению адвокатов последнего, это решение ССС логически противоречит решению, вынесенному Апелляционным судом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров за последние два месяца дважды публично высказывался по поводу внутренних процессов в Армении.

31 июля Лавров заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от политического преследования своих предшественников.

«Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства. Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить», - подчеркнул глава МИД РФ.

А 3 сентября, выступая в МГИМО, Сергей Лавров заявил: «Конечно же, нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, расследуются события десятилетней давности, вы знаете факты, вы знаете о тех арестах, которые происходят. Мы считаем это, безусловно, внутренним делом Республики Армения. И очень хотим, чтобы все эти внутренние дела оставались на прочной почве закона, Конституции и были поскорее преодолены».

В Москве предложение организовать встречу Пашинян-Алиев не прозвучало

Пашинян сказал, что на встрече с Путиным обсуждался также карабахский конфликт и было констатировано, что проблема должна быть решена исключительно мирным путем.

На вопрос, прозвучало ли предложение организовать встречу лидеров Армении и Азербайджана, Пашинян ответил: «Нет, такое предложение не прозвучало. Мы говорили о сложившейся вокруг урегулирования карабахского конфликта ситуации и контексте и обоюдно подчеркнули, что должен быть очень четкий мессидж, что вопрос Карабаха не может быть решен иначе, как мирным путем, и любая военная провокация удостоится резкого отношения».

Отметим, что, на конец сентября запланирован визит Путина в Баку.