В ближайшее время планируется встреча Путина и Пашиняна – Лавров

В ближайшее время планируется еще одна встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сегодня в МГИМО на встрече с первокурсниками заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нам, конечно, совсем не все равно, как в этой ситуации Армения выполняет взятые на себя в рамках ОДКБ обязательства, мы исходим из того обстоятельства, что эти обязательства остаются в силе и должны полноценно выполняться, в том числе в плане укрепления авторитета нашей общей организации», - сегодня заявил Сергей Лавров.

По словам главы МИД РФ, Москва обеспокоена событиями в Армении, однако считает происходящие там процессы внутренним делом страны.

«Конечно же, нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, расследуются события десятилетней давности, вы знаете факты, вы знаете о тех арестах, которые происходят, - сказал Лавров и продолжил: - Мы считаем это, безусловно, внутренним делом Республики Армения. И очень хотим, чтобы все эти внутренние дела оставались на прочной почве закона, Конституции и были поскорее преодолены».

Глава МИД России не в первый раз выражает озабоченность в связи с происходящими в Армении событиями. 31 июля Лавров выступил со специальным заявлением, в котором, в частности, сказал, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от политического преследования своих предшественников.

Этому заявлению главы российского внешнеполитического ведомства предшествовали арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна и предъявление обвинения генеральному секретарю ОДКЮ Юрию Хачатурову. Кочарян сегодня находится на свободе и даже за пределами Армении. А Хачатуров вернулся в Москву и продолжил выполнять обязанности генсека ОДКБ.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин не только позвонил Роберту Кочаряну и поздравил его с днем рождения, но также об этом было распространено специальное сообщение, в том числе и в эфире федерального Первого канала.