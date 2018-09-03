Внеочередные парламентские выборы должны состояться не позднее мая-июня 2019 года - Пашинян

Как мы и договаривались, самое позднее в мае или в первой декаде июня 2019 года в Армении должны состояться внеочередные парламентские выборы. Об этом накануне заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы пользователей в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Сейчас мы работаем над конституционными изменениями. По сути, пакет вскоре будет готов, и мы направим его в парламент, в этом контексте у нас будут политические дискуссии, и в конце концов также в результате обсуждений с народом мы придем к общим решениям. Как мы и договаривались, самое позднее в мае или в первой декаде июня 2019 года в Армении должны состояться внеочередные парламентские выборы. Конечно, говорится - в течение одного года, и это в значительной степени зависит от политической ситуации, и в этой политической ситуации во всех случаях основной диктующей политической силой будет гражданин РА», - сказал премьер.

Наши решения по Амулсару должны основываться на неопровержимых фактах

Премьер-министр также затронул вопрос Амулсарского рудника, напомнив, что Инспекционный орган по экологии и недропользованию провел определенные проверки.

«Вы знаете, что в связи с Амулсаром возбуждено уголовное дело, и Следственный комитет должен, насколько мне известно, назначить экспертизу. И очень важно, чтобы эта экспертиза была проведена авторитетной международной экспертной организацией, чтобы результаты этой экспертизы были приемлемыми и неоспоримыми не только для армянской общественности, но и для международного сообщества в целом, поскольку это крайне важный вопрос, - сказал Пашинян и продолжил: - Наша позиция заключается в следующем: наши решения должны основываться на неопровержимых фактах и аргументах, и мы сейчас работаем над получением неопровержимых фактов. К сожалению, на данный момент у нас нет неопровержимых фактов, которые привели бы в однозначному выводу. Да, есть некоторые нарушения и озабоченность, которые зафиксированы, но нам нужны неопровержимые факты».

В результате проверок, проведенных Инспекционным органом по экологии и недропользованию, ЗАО «Лидиан Армения» было рекомендовано воздержаться от дальнейших разработок на Амулсарском руднике вплоть до новой экспертизы и принятия нового заключения.

«Санитек» срывает процесс вывоза мусора в городе - Пашинян

Хотя вопрос вывоза мусора связан с городской экономикой, представители правительства, Министерство территориального управления постоянно занимаются этим вопросом, заявил премьер.

За ненадлежащую организацию вывоза мусора в столице компания «Санитек» в июле была оштрафована на 12 млн драмов (около 25 тыс. долларов), а также предупреждена о том, что в случае, если подобное повторится, в ее отношении могут быть применены более строгие меры, предусмотренные договором. Однако ереванцы по-прежнему недовольны работой «Санитек».

«Вы знаете, что система вывоза мусора, по сути, была доверена компании «Санитек», которая сегодня, очевидным образом срывает этот процесс. Но у нас есть факт, что, по сути, в городе в этом деле была создана монопольная ситуация, и в последние годы управление этой системой не было должным образом реализовано, и сегодня мы встали перед этой проблемой», - пояснил премьер-министр.

«Конечно, ситуация, которая сегодня существует в столице, неприемлема. Ответственность за это несет компания «Санитек», и это следствие недальновидной политики мэрии Еревана», - добавил он.

В качестве решения проблемы Никол Пашинян отметил: «Здесь мы должны сделать серьезные концептуальные выводы, и я думаю, что одним из вариантов может быть то, что вывоз мусора в столице будет доверен не одной компании, а нескольким».

Премьер-министр в качестве одного из наиболее важных вопросов указал на наличие завода по переработке отходов. «Сегодня я могу сказать, что есть несколько компаний, которые проявляют интерес к этой теме. Надеюсь, что нам удастся найти надежного партнера, который организует уборку мусора не только в столице, но, возможно, и во всей республике. Либо будут несколько компаний, в цепи которых обязательным звеном будет переработка мусора», - пояснил он.

Создана рабочая группа, занимающаяся тарифами на энергоносители

Премьер-министр также коснулся тарифов на электроэнергию и газ. Напомнив, что для некоторых социальных групп по определенным квотам имело место снижение тарифов на газ и электроэнергию на 10 и 20 драмов, Никол Пашинян сообщил, что была создана рабочая группа, занимающаяся изучением обоснованности тарифов на энергоносители – газ и электроэнергию.

«Скажу, что в энергетической системе есть некоторые проблемы, и там не все ясно. Например, на Армянской атомной электростанции насчитывается 500 сотрудников, которые, по сути, являются дополнительными штатами. Имеется в виду, что необходимости в стольких штатах нет, но эти штаты существуют, и люди работают и получают зарплату. Это создает давление на тариф на электроэнергию примерно на 3 млрд драмов, - пояснил премьер и продолжил: - Мы не собираемся одним росчерком пера увольнять 500 сотрудников, потому что это создаст дополнительные социальные проблемы. Мы должны сделать все, чтобы на рынке труда, в экокомике ситуация так изменипась, чтобы, решая одну проблему, мы не создавали другую».

В качестве первоочередной проблемы в энергетической системе премьер-министр подчеркнул необходимость «наведения порядка».

«А что касается того, дорого или дешево, мы должны сформулировать проблему таким образом: цена электроэнергии и газа должна быть эффективной, мы должны не снижать постоянно тариф, а иметь эффективный, реальный тариф, чтобы все мы были уверены, что он сформировался не в результате коррупционных механизмов, и думали о том, чтобы содействовать повышению доходов людей, чтобы этот тариф стал доступным», - прокомментировал Никол Пашинян.

В ближайшее время планируется визит премьер-министра в Москву

Никол Пашинян сообщил, что в ближайшее время он посетит Москву, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Уверен, что многочисленные вопросы повестки наших отношений мы детально обсудим и найдем решения многих проблем», - отметил Пашинян

Глава правительства Армении заверил, что армяно-российское сотрудничество продолжается «естественным образом в нормальном русле».

После заявления главы МИД России Сергея Лаврова с критикой в адрес Еревана, связанной с арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и выдвижением обвинения генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову по делу о событиях 1 марта 2008 года, многие аналитики говорят о том, что Москва недовольна политикой, проводимой новыми властями Армении. Подобные комментарии стали звучать еще чаще после того, как на днях президент России Владимир Путин публично поздравил экс-президента Роберта Кочаряна с днем рождения.