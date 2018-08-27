Компании «Лидиан Армения» поручено воздержаться от дальнейших разработок в Амулсаре вплоть до новой экспертизы и принятия нового заключения

Инспекционный орган по экологии и недропользованию Армении по результатам проведенной в ЗАО «Лидиан Армения» проверки предложил Министерству по охране природы Армении на основе вновь выявленных сведений признать недействительным государственное экспертное заключение от 29.04.2016 г. за номером ԲՓ-35 и поручить компании «Лидиан Армения» воздержаться от дальнейших разработок на Амулсарском руднике вплоть до новой экспертизы и принятия нового заключения.

Руководитель Инспекционного органа по экологии и недропользованию Армении Артур Григорян обратился к генпрокурору Армении с предложением рассмотреть выдачу концессии ЗАО «Лидиан Армения» на предмет выявления в нем состава преступления и придания делу законного хода.

Американо-британская компания «Лидиан Армения» начала строительство золотого рудника в Амулсаре два года назад, заявив, что вложит в него более 400 млн долларов. Получившая право на добычу золота в Амулсаре компания заверяет, что никакой угрозы для экологии нет.

Между тем, активисты-экологи утверждают, что проект окажет катастрофическое воздействие на водные ресурсы окружающей местности.

16 июля, отвечая в прямом эфире на вопрос одного из пользователей Facebook, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство не может закрыть Амулсарский рудник, если для этого не будет правовых оснований. В то же время, премьер-министр напомнил, что экологическая инспекция начала проверки в Амулсаре, власти расследуют сложившуюся ситуацию.