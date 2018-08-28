В случае рассмотрения вопроса вступления Азербайджана в ОДКБ Армения использует право вето – МИД Армении

В случае рассмотрения вопроса вступления Азербайджана в ОДКБ Армения использует свое право вето. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила временно исполняющая обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

«В аналитических кругах обсуждения действительно ведутся, но они основываются на некой предположительной информации. Выскажу официальную позицию МИД: если подобный вопрос будет вынесен на рассмотрение, Армения использует свое право вето», - сказала Нагдалян.

Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В ОДКБ, как и в ЕАЭС, все решения принимаются странами-участницами на основе консенсуса, и каждая страна обладает правом вето, то есть, может заблокировать вступление в организацию новой страны.

На фоне развивающегося в последние годы впечатляющими темпами российско-азербайджанского политического и военно-технического сотрудничества российские и азербайджанские СМИ, экспертное сообщество, а также депутаты парламентов двух стран в последние дни обсуждают вопрос возможного членства Азербайджана в ОДКБ.

Несмотря на апрельскую войну и озвученное на высшем уровне публичное недовольство властей Армении, Москва и Минск, формально считающиеся союзниками Еревана, являются одними из ведущих стран-продавцов вооружения Азербайджану. К примеру, Россия по-прежнему является поставщиком оружия номер один Азербайджану. Согласно опубликованному в марте этого года докладу действующего в Стокгольме Международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), за прошедшие пять лет 65% всего импортированного Азербайджаном вооружения было российским.

А в июне этого года стало известно, что Беларусь продала Азербайджану реактивные системы залпового огня «Полонез», дальнобойность которых достигает 200 километров. Официальный Ереван публично раскритиковал эту сделку.

Отметим также, что изначально Азербайджан в течение пяти лет был членом военного блока, который предшествовал ОДКБ. В мае 1992 года по инициативе России ряд постсоветских государств, включая Армению, подписали Договор о коллективной безопасности. Азербайджан присоединился к договору в сентябре 1993 года. Документ вступил в силу в апреле 1994 года, однако по истечении пятилетнего срока Баку не продлил его, выйдя из инициированного Кремлем альянса. В мае 2002 года на основе этого договора была создана Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент Беларуси Александр Лукашенко на днях в интервью телеканалу «Беларусь-1» затронул ситуацию вокруг генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, представляющего Армению, отметив, что 22 августа во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи они обсудили задержание Хачатурова в Армении.

«Наша позиция ясна и понятна. Мы в свое время предлагали другие кандидатуры. Тогда нас не послушали. Сегодня пришли к тому, что все признают: Лукашенко был прав, обсуждая эту тему», - сказал президент Беларуси и добавил, что он и Путин попытались глубже посмотреть на эту проблему - с точки зрения нового руководства Армении, той политики, которую проводит Никол Пашинян со своим правительством.

Врио пресс-секретаря МИД Армении сегодня в связи с этим вопросом отметила: «Как мы уже сказали, Армения инициировала процесс замены генерального секретаря ОДКБ, и за этим последовал этап консультаций на различных площадках ОДКБ. Он идет как в направлении нахождения консенсусных решений в соответствии с действующим уставом, так и в направлении уточнения этих регуляций».

Юрию Хачатурову, который во время кровавых событий 1 марта 2008 года занимал должность заместителя министра обороны Армении и начальника Ереванского гарнизона, в рамках дела «1 марта» 27 июля было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. Он не признает это обвинение. Было подано ходатайство об аресте Хачатурова, однако суд решил освободить его под залог в 5 млн драмов (около 10 тыс. долларов). Юрий Хачатуров уже уехал из Армении в Москву и продолжает выполнять обязанности генерального секретаря организации.

28 июля стало известно, что официальный Ереван предложил государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации. Юрий Хачатуров занимает пост генерального секретаря ОДКБ с 14 апреля 2017 года.