Продажа Беларусью оружия Азербайджану «не совсем логична» - замглавы МИД Армении

Официальный Ереван критикует продажу со стороны Беларуси - своего союзника по ЕАЭС и ОДКБ, реактивных систем залпового огня «Полонез» Азербайджану. «Это не совсем логично», - сегодня в ходе Фейсбуковской пресс-конференции в эфире Азатутюн ТВ сказал заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян.

«Учитывая то, что Беларусь является дружественной для нас страной, участвует вместе с нами в ряде многосторонних форматов и имеет союзнические обязательства, для нас очень прискорбно, что Беларусь продает оружие государству, находящемуся с нами в конфликте. И я считаю, что мы, как прежде, так и в дальнейшем поднимем эти вопросы соответствующим образом. Считаю, что это не совсем логично, учитывая существующие между Арменией и Беларусью дружественные и союзнические отношения», - заявил Рубинян.

Сегодня азербайджанские СМИ сообщили, что, несмотря на публичную критику со стороны официального Еревана, эти дальнобойные системы уже достигли Азербайджана и сегодня уже были продемонстрированы президенту Ильхаму Алиеву. Согласно Баку, они могут наносить удары на расстоянии до 300 километров и поражать цели противника в радиусе 80 километров.

Ранее российский «Коммерсант», ссылаясь на свой источник, близкий к Минобороны Беларуси, написал, что Минск продаст Баку 10 подобных систем.

Переговоры по этому вопросу начались еще в прошлом году, когда министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отправился в Минск, где заявил, что две страны собираются реализовать новые программы сотрудничества. Стороны не сообщили конкретных деталей, однако журналисты запечатлели на фотографиях Гасанова, изучающего системы «Полонез».

Официальный Ереван в ответ подверг критике эту сделку. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в беседе с Радио Азатутюн тогда отметил, что считает неприемлемой продажу оружия «такому государству, как Азербайджана». «Мы сожалеем, что независимо от того, кто является продавцом - член ОДКБ или другое государство, такому государству, как Азербайджан, государству, которое по сути не имеет никакого гражданского контроля над вооруженными силами, государству, которое проводит дестабилизирующую политику в регионе, государству, которое встало на деструктивный путь и милитаризирует ситуацию, подобному государству вообще продают вооружение. Мы выражаем в связи с этим сожаление», - сказал Радио Азатутюн в апреле пресс-секретарь Минобороны Армении.

Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они не нарушают никаких договоров и он не видит нужды оправдываться перед кем-либо. «Я всего лишь хочу сказать, что наши отношения никоим образом не нарушают какой-либо международный договор, какую-либо резолюцию Совета Безопасности ООН. Мы суверенное и независимое государство, и мы правомочны определять направления нашего сотрудничества. У нас вообще нет никаких проблем с Азербайджаном, и мы очень хорошо помним, как в трудные для Беларуси моменты нам помог президент Азербайджана», - сказал Александр Лукашенко.

Примечательно, что армия Азербайджана решила продемонстрировать белорусские системы «Полонез» сегодня, в преддверии стартовавшего в Алматы заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, в котором приняли участие в том числе министры иностранных дел Беларуси и Армении.

Официальная делегация Армении в настоящее время на обратном пути в Ереван. Чуть позже мы рассчитываем узнать, поднимался ли этот вопрос во время заседания.