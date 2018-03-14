Россия по-прежнему является поставщиком оружия номер один Азербайджану - SIPRI

Несмотря на апрельскую войну и публичное недовольство, выраженное властями Армении на высшем уровне, Россия по-прежнему является поставщиком вооружения номер один Азербайджану.

Согласно докладу, опубликованному на днях действующим в Стокгольме Международным институтом по исследованию проблем мира (SIPRI), в 2013-2017 гг. 65% всего импортированного Азербайджаном вооружения было российским. Второе место занимает Израиль: 29% всего завезенного за тот же период оружия было из этой страны. На третьем месте Турция с долей в 2,5%.

Фактически, стратегический союзник Армении - Россия, за эти годы поставил Азербайджану в 26 раз больше вооружений, чем стратегический союзник Баку - Турция.

По данным SIPRI, в 2013-2017 гг. Азербайджан был 23-им крупнейшим импортером вооружений в мире. На долю Баку пришлось 1,3% от всего объема мирового импорта вооружений за эти годы. По сравнению с предыдущим периодом времени (2008-2012 гг.), эта цифра существенно возросла (на 55%). В 2008-2012 гг. на долю Азербайджана приходилось 0,9% от общего объема мирового импорта вооружений.

В Ереване находится делегация, во главе с председателем комитета по международным делам Совета Федерации (верхней палаты) парламента России Константином Косачёвым. Сегодня в ходе пресс-конференции в Национальном собрании Армении Косачёву напомнили о сделанном президентом России Владимиром Путиным в сентябре прошлого года заявлении о том, что решение США о поставках вооружения Киеву не способствует урегулированию конфликта на востоке Украины. Между тем, Кремль на протяжении многих лет поставляет вооружение Азербайджану, находящемуся фактически в состоянии войны с Арменией.

«Россия выполняет те контракты, которые были заключены до апреля 2016 года, и мы обязаны это делать, в соответствии с положениями этих контрактов. Но, это ситуация, которая существовала до того момента, и по имеющейся у меня информации, она в дальнейшем не будет воспроизводиться в существующих масштабах. Безусловно, мы реагируем на ту ситуацию, которая случилась в апреле 2016 года. В этом нет никаких сомнений», - ответил Косачёв.

Примерно два года назад, спустя всего два дня после завершения четырехдневной апрельской войны, принимая в Ереване премьер-министра России Дмитрия Медведева, президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что поставляемое Баку российское оружие применяется против мирных армянских поселений. «Была предпринята попытка провести широкомасштабную операцию с использованием всего спектра вооружений, имеющихся в арсенале Азербайджана. Прискорбно, но это вооружение было использовано и против мирного населения - погибли дети, пожилые люди. Но благодаря профессиональным действиям солдат Армии обороны, эта попытка сорвалась. Уверен, что Вы знаете, что в Армении вызвал большой резонанс тот факт, что азербайджанцы в полную силу использовали те вооружения, которые они приобрели за последнее время в России», - сказал тогда Саргсян.

В докладе SIPRI отмечается, что, по сравнению с Азербайджаном, в 2013 -2017 гг. Армения импортировала меньше вооружений (цифры не приведены), при этом Ереван импортировал только из России.

По словам главы Центра региональных исследований Ричарда Киракосяна, продолжая крупномасштабные поставки вооружения Азербайджану, Россия стремится решить и геополитические, и экономические задачи.

«В случае России имеются значительные финансовые стимулы для продолжения поставок Азербайджану современного наступательного вооружения. Во-вторых, помимо финансовой стороны, есть и политическая сторона вопроса. Речь идет о политике России в отношении Азербайджана, что означает, что адресованная Москве жалоба Армении была и будет неэффективной. Поэтому военные реформы в Армении, военные связи Еревана с Китаем и западными странами стали гораздо важнее, чем прежде», - отметил Киракосян.