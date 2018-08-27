Лукашенко был против назначения Хачатурова на должность генсека ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью государственному телеканалу «Беларусь 1», в числе других вопросов, говорил также о ситуации, сложившейся вокруг должности генерального секретаря ОДКБ.

Генеральным секретарем этой организации в порядке ротации является представитель Армении Юрий Хачатуров, который в настоящее время на родине по делу о событиях 1 марта 2008 года обвиняется в свержении конституционного строя.

Он был утвержден на должности генсека ОДКБ 14 апреля 2017 года, сроком а три года.

Главной темой интервью белорусского лидера было, конечно, развитие отношений между Минском и Москвой и существующие проблемы, однако также была затронута тема ОДКБ. Лукашенко сказал, что во время его недавней встречи с президентом России в Сочи обсуждалась ситуация вокруг генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова

«И потом мы перешли с подачи Путина к вопросам ОДКБ и задержанию в Армении Хачатурова. Наша позиция ясна и понятна. Мы в свое время предлагали другие кандидатуры. Тогда нас не послушали. Сегодня пришли к тому, что все признают: Лукашенко был прав, обсуждая эту тему», - сказал президент Беларуси.

По словам белорусского лидера, он и Путин попытались глубже посмотреть на эту проблему - с точки зрения нового руководства Армении, той политики, которую проводит Никол Пашинян со своим правительством.

Лукашенко скзаал, что обсудил с Путиным совместные действия России и Беларуси в ОДКБ, те проблемы, которые сегодня существуют в самой ОДКБ, и те направления действий, за которые отвечают члены ОДКБ.

Напомним, что во время событий 1 марта 2008 года в Ереване Юрий Хачатуров был заместителем министра обороны и начальником столичного гарнизона.

Вместе со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном и тогдашним министром обороны Микаэллм Арутюняном Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя во время событий 1 марта.

Он был арестован, а затем освобожден под залог в 5 млн драмов и уехал в Москву, где, согласно официальному сообщению, продолжает выполнять обязанности генерального секретаря ОДКБ.

Роберт Кочарян был арестован 27 июля решением суда первой инстанции, однако 13 августа Апелляционный суд отменил это решение и освободил Кочаряна из-под стражи.

Генеральная прокуратура подала жалобу в Кассационный суд, в который, со своей стороны, намерена обратиться также защита экс-президента.

Бывший министр обороны Микаэл Арутюнян объявлен в розыск, согласно сообщениям, сейчас он проживает в Москве.