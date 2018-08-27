Состоялась встреча спикера парламента и премьер-министра

Сегодня состоялась встреча председателя Национального собрания Армении Ара Баблояна и премьер-министра Никола Пашиняна.

С инициативой проведения подобной встречи и обсуждения внутриполитической ситуации ранее выступил спикер парламента в своем заявлении о внутриполитической ситуации в стране, в котором он выразил обеспокоенность в связи с заявлениями премьера на митинге 17 августа.

Никол Пашинян на митинге предупредил, что если судьи продолжат получать звонки от прежних властей и выполнять их инструкции, то, возможно, будет внедрена система правосудия переходного периода. Премьер также говорил о конституционных изменениях с той целью, чтобы парламент получил возможность самороспуска и можно было провести внеочередные выборы. После этих заявлений Ара Баблоян выразил обеспокоенность и инициировал ряд встреч.

В заявлении, распространенном по итогам сегодняшней встречи, отмечается, что Пашинян и Баблоян согласились, что судебная система Армении не исчерпала всех своих возможностей, однако если по итогам политических обсуждений стороны сочтут, что есть необходимость в институте «переходного правосудия», то это должно быть осуществлено путем соответствующих изменений в Конституции и в законодательном поле, при этом не должно вредить правосудию.

«В случае проведения внеочередных парламентских выборов посредством конституционных изменений в ряду механизмов институт референдума может быть самым демократическим, поскольку Конституция, подлежащая изменению, была принята посредством референдума. Однако выбор любого варианта в данном вопросе должен быть сделан в результате широких общественных и политических обсуждений. Такие возможности не исчерпаны ни в парламенте, ни в широких общественных кругах», - говорится в заявлении.

По мнению политического комментатора Акопа Бадаляна, это заявление означает, что фактически был подтвержден тот статус-кво, который существовал после отставки Сержа Саргсяна.

«Когда мера пресечения в виде ареста в отношении [экс-президента Армении] Роберта Кочаряна была изменена, он оказался на свободе и фактически заявил, что возвращается в политику, это вызвало некоторый ажиотаж в прежней системе. Стали звучать жесткие заявления в адрес новой исполнительной власти. И это привело к разговорам о, так сказать, контрреволюции, сопротивлении. И за этим 17 августа последовало заявление Никола Пашиняна в ультимативном тоне о том, что если есть необходимость, то революция перейдет к более радикальным и жестким мерам. С нашей точки зрения, последовавшее уже за этим заявление Ара Баблояна, которое выражало беспокойство по поводу озвученных Пашиняном заявлений, на практике было выражением готовности встретиться и обсудить вопросы в том смысле, что не все слои предыдущей власти собираются совершить контрреволюцию или организовать какие-то шаги саботажного сопротивления. И теперь мы видим, что встреча, по крайней мере на уровне этого заявления, дала результат. И на встрече с Баблояном был подтвержден тот статус-кво, который был после 23 апреля, после 8 мая. Я думаю, что между строк заявления читается то, что нет нужды в правосудии переходного периода, что выборы в парламент состоятся в то время, когда это определено. То есть прежняя власть не отступится от договоренностей. Здесь проблема в следующем: какие сегменты предыдущей власти стоят за Ара Баблояном, то есть от имени каких слоев Ара Баблоян договорился, и какие слои не согласятся с этой договоренностью и будут действовать, так сказать, за ее рамками? Конечно, понятно, что представляется не все, но я думаю, что единой системы как таковой после отставки Сержа Саргсяна не существует», - сказал Бадалян.

В связи со встречей премьер-министра и спикера НС сегодня заявление распространил также президент Армении Армен Саркисян. Он приветствовал эту встречу и положительно оценил достигнутые по итогам встречи договоренности.

Президент республики ожидает, что все политические силы страны будут руководствоваться приоритетными интересами национальной безопасности, устойчивого и стабильного развития страны без потрясений. Он подтвердил свою позицию в том, что «все проблемы наилучшим образом решаются путем диалога и переговоров, принятые в результате договоренности стороны уважают, последовательно предпринимая действия по выполнению этих договоренностей, извлекая на этом пути уроки и добиваясь успехов».