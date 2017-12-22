Давид Петросян прекратил голодовку

Член инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян, вняв призыву друзей и преподавателей Ереванского государственного университета (ЕГУ), прекратил голодовку и был доставлен в медицинский центр «Григор Лусаворич» для медицинского осмотра. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил один из членов инициативы, Айк Закарян.

Отметим, что другой член инициативы, вместе с Петросяном объявивший голодовку, Юрий Авакян, вчера прекратил голодовку и диагнозом пневмония был госпитализирован.

Давид Петросян и Юрий Авакян 18 декабря объявили голодовку, требуя от властей не менять порядок предоставления отсрочки от службы в армии с целью учебы.

Согласно закону «О воинской службе и статусе военнослужащего», который Национальное собрание 15 ноября приняло во втором и окончательном чтении, а спустя две недели подписал президент Армении, отсрочку от прохождения обязательной военной службы получат лишь те граждане, которые заключат договор с Министерством обороны и будут обязаны по завершении учебы отслужить в армии уже не два, а три года. В противном случае по достижении 18-летнего возраста они будут призваны в армию сроком на два года.

Этот закон вызвал протесты среди студентов и в обществе в целом. По мнению критиков, закон будет препятствовать развитию науки в Армении. После недельных уличных протестов в ноябре студенты согласились провести «круглый стол» с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти по данному закону. 22 ноября, после четырех часов обсуждения с участием пяти членов правительства и парламентариев в Национальном собрании, Давид Петросян заявил, что принцип «отсрочка будет» уже становится реальностью. Тем не менее, 18 декабря активист заявил, что обсуждения с представителями власти, которые длились месяц, не дали результата.