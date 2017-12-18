Активист инициативы «За развитие науки» Давид Петросян вновь объявил голодовку

Член инициативы «За развитие науки» Давид Петросян вновь начал голодовку в том же кабинете на физическом факультете Ереванского государственного университета, где месяц назад он уже объявлял голодовку с четырьмя другими активистами, протестуя против закона о военной службе.

Петросян сегодня опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором отмечает, что обсуждения с представителями власти, которые длились месяц, не дали результата.

«Я снова начал голодовку с моим другом», - заявил Петросян.

По его словам, причиной голодовки является то, что представители власти не уточняют, по каким именно критериям будут определяться «студенты со значительными достижениями», которым должна будет предоставляться отсрочка от службы в армии. Как подчеркнул Давид Петросян, «встречи показали, что переговоры идут не конструктивным путем, а просто для того, чтобы идти».

Напомним, что закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» вызвал протесты среди студентов и в обществе в целом. По мнению критиков, закон будет препятствовать развитию науки в Армении.

Часть студентов начали уличные протесты и забастовку, однако согласились прекратить протестные акции после того, как спикер и вице-спикер Национального собрания - Ара Баблоян и Эдуард Шармазанов, договорились с членами инициативы «За развитие науки» о проведении круглого стола по вопросам, волнующим студентов.

22 ноября, после четырех часов обсуждения с участием пяти членов правительства и парламентариев в Национальном собрании, Давид Петросян заявил, что принцип «отсрочка будет» уже становится реальностью.

Отметим, что согласно принятому в прошлом месяце закону, в частности, отсрочка будет предоставляться только тем гражданам, которые подпишут договор с Министерством обороны, согласно которому будут обязаны служить в армии в течение трех лет после окончания учебы. В противном случае они будут призваны в армию по достижении 18-летнего возраста.