Подписание президентом закона о военной службе негативно отразится на переговорах - Давид Петросян

Подписание президентом закона «О военной службе и статусе военнослужащего» негативно отразится на проходящих в настоящее время переговорах», - в беседе с Радио Азатутюн заявил член инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян.

По его словам, это показывает, насколько власти реагируют на требование общества и на переговоры, начатые уполномоченными ими лицами.

«Если идет процесс, и в ходе этого процесса без какого-либо обоснования или объяснения принимается решение, которое может повлиять на эти обсуждения, конечно, это негативно отражается на обсуждениях», - отметил Петросян.

После прошедшего на прошлой неделе в парламенте круглого стола- обсуждения члены инициативы «Во имя развития науки» провели две рабочие встречи - с министром образования и науки Левоном Мкртчяном и заместителем министра обороны Артаком Закаряном.

Давид Петросян сказал, что во время встреч они не заметили у представителей власти готовности к серьезным изменениям. Петросян отметил, что они не будут ждать результатов в течение нескольких месяцев, и если так продолжится, однозначно выйдут из переговоров.

«Ощутимый результат должен быть в ближайшие дни, если в ближайшие дни не будет ощутимых результатов, то мы будем считать, что они начали этот процесс обсуждений, круглого стола исключительно для того, чтобы получить политические дивиденды», - сказал член инициативы.

Между тем, для координирующего круглый стол-обсуждение в парламенте вице-спикера Национального собрания Эдуарда Шармазанова эта точка зрения молодых людей непонятна. По его словам, во время обсуждений вопрос неподписания закона даже не обсуждался.

«Это не мое дело, не дело Давида или кого-то еще – оспаривать конституционное право президента Республики Армения подписывать или не подписывать закон», - сказал Шармазанов в беседе с Радио Азатутюн.

Что касается утверждения о неэффективных переговорах в министерствах, то вице-спикер парламента призвал студентов продолжить их и не спешить давать оценки.

Напомним, президент Армении вчера подписал закон «О военной службе и статусе военнослужащего». Согласно закону, который Национальное собрание 15 ноября приняло во втором и окончательном чтении, отсрочку от службы в армии получат лишь те граждане, которые заключат договор с Министерством обороны и обязуются по завершении учебы отслужить в армии уже не два, а три года. В противном случае по достижении 18-летнего возраста они будут призваны в армию сроком на два года.

Параллельно с обсуждениями законопроекта в парламенте студенты проводили акции протеста, утверждая, что этот законопроект будет препятствовать развитию науки. Спустя короткое время после принятия закона после встречи со спикером парламента Ара Баблояном и вице-спикером парламента Эдуардом Шармазановым студенты заявили, что прекращают забастовку и голодовку и переходят к обсуждениям в формате круглого стола.

