Серж Саргсян: Я не слышал ни одного серьезного аргумента в пользу выхода из ЕАЭС

Президент Армении Серж Саргсян считает требование о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нерациональным. В эксклюзивном интервью телекомпании «Армения», касаясь этого вопроса, Саргсян заявил: «Абсолютно нерациональное требование: здесь я вижу желание служить неким интересам или определенную убежденность, которая проистекает из неполного владения материалом. Я не слышал ни одного серьезного аргумента в пользу выхода из ЕАЭС».

Относительно аргумента о том, что в результате членства в ЕАЭС в Армении ожидаются подорожание товаров и инфляция, президент, в частности, сказал: «Подоржание товаров не может оказать существенного влияния ни в смысле скачкообразной инфляции, ни в смысле препятствования экономике. Я говорю это не предположительно: когда в 2015 году изменились ставки по нескольким тысячам товаров, скачкообразной инфляции не было. Это факты, которые никто не может отрицать, и сегодня у нас нет ощутимой инфляции. Некоторые товары подорожали в связи с подорожанием на международных рынках, но инфляция управляемая. Будем учитывать то обстоятельство, что все говорят, что зарплаты не растут, однако на сегодня темпы роста зарплат выше темпов роста цен».

Напомним, парламент Армении 4 октября 7 голосами «за» 81 голосом «против» отклонил проект оппозиционной фракции «Елк» («Выход») о создании временной парламентской комиссии для изучения вопроса выхода из ЕАЭС. Комиссия должна была обсудить выгоды и ущерб от членства Армении в этом инициированном Россией союзе. А 5 декабря парламентарии проголосовали против включения предложенного фракцией «Елк» проекта заявления о выходе Армении из ЕАЭС в повестку дня пленарного заседания парламента.

«Концептуальных предложений со стороны Лаврова сделано не было»

Касаясь активизировавшегося в последнее время переговорного процесса по карабахскому урегулированию, Серж Саргсян отметил: «Мое видение в вопросе урегулирования состоит в следующем: на линии соприкосновения должно царить спокойствие, жертвы должны быть исключены, это создаст определенную атмосферу, взаимное доверие. Взаимное доверие достигается лишь посредством выполнения ранее достигнутых договоренностей».

Подтверждая позицию армянской стороны, неоднократно озвученную после апрельской войны, президент Саргсян вновь заявил: «Нужно ослабить напряженность, создать механизмы, а затем углубиться [в переговоры] вокруг документа. Невозможно одной рукой вести переговоры, а другой – стрелять. В подобных условиях невозможно прийти к согласию. Выстрелы всегда мешают, человеческие потери всегда очень болезненны. В спокойной обстановке нужно взвешивать каждое слово, каждое положение, дабы можно было достичь консенсуса».

Что касается циркулирующих слухов о том, что в ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визитов в Баку и Ереван представил новые предложения по урегулированию, так называемый «план Лаврова», то Серж Саргсян заявил: «Во время визита в Ереван никаких концептуальных предложений со стороны Лаврова сделано не было. Повестка армяно-российских отношений настолько богата, что во время визитов высокопоставленных официальных лиц мы обсуждаем не только карабахский вопрос».

Напомним, по инициативе Кремля в ноябре этого года в Москве состоялись отдельные встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Затем в Москве встретились президенты Армении и России – Серж Саргсян и Владимир Путин. В ходе беседы с президентом России обсуждался также карабахский конфликт, однако стороны подробностей не сообщили.

На следующий же день после этой встречи в Баку отправился глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров. После встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым Лавров заявил, что необходимо заниматься разрешением карабахского конфликта. «Нужно искать решения, тем более, что многие и многие направления, которые должны привести к результату, уже вырисовались», - сказал Лавров.

Из Баку глава МИД России направился в Ереван, где, однако, в одном из своих заявлений подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта «не высказывал бы чрезмерного оптимизма».

Затем, 6 декабря, в Вене глава МИД Армении Эдвард Налбандян встретился со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

«Весьма здоровое желание»

Отвечая на вопрос о том, решил ли он уже, чем займется после апреля следующего года и какими факторами будет обусловлено это его решение, Серж Саргсян, второй срок президентства которого истекает 9 апреля 2018 года, ответил: «Время действительно еще не пришло, есть разные факторы: от личного до других факторов. Мы, я имею в виду РПА с коалиционным партнером, в конце концов, имеем право решать, кто и где может работать».

В декабре 2016 года, примерно через три месяца после назначения на должность премьер-министра, Карен Карапетян заявил, что если возглавляемое им правительство окажется эффективным, то и после апреля 2018 года он видит себя на посту премьера. В этой связи президент Саргсян отметил: «Желание Карена Карапетяна - это очень хорошее, здоровое, логичное желание. Я вообще считаю, что Карен Карапетян как премьер-министр, как человек для нас очень приемлемая и полезная фигура. Имею в виду и лично для меня, и для партии. Не нужно здесь искать что-то. Придет время, и мы очень спокойно объявим о наших решениях».

На вопрос журналиста, не чувствует ли он усталости, или же у него открылось новое дыхание, президент ответил: «О своем самочувствии не мне говорить, об этом должны сказать мои коллеги, о моей работоспособности и усталости тоже должны сказать мои коллеги. Я себя чувствую нормально».

На замечание о том, что, судя по программе последних месяцев, он не похож на государственное лицо, готовое завершить свою политическую карьеру, Серж Саргсян ответил так: «Во всяком случае, правильный путь таков: нужно до последнего момента добросовестно выполнять обязанности, добровольно взятые на себя. В конце концов, никто меня не обязывал участвовать в президентских выборах и становиться президентом Республики Армения. А если я добровольно принял на себя обязательства, то должен быть готов до последней секунды выполнять их. После этого уже посмотрим, что будет. В какой степени и в какой сфере могу быть полезен. Я это говорю искренне, не жеманничаю, не притворяюсь. Как решим все вместе, так и будем двигаться вперед».

На уточняющий вопрос, останется ли он в политике, президент ответил кратко: «Посмотрим, посмотрим».

Что касается оценки деятельности правительства Карена Карапетяна, то Серж Саргсян отметил: «Перед правительством Карена Карапетяна поставлена весьма конкретная задача – добиться эффективного управления. Да, мы не ставили конкретных задач по экономическому росту, это обусловлено интеграционными процессами, но правительство Карена Карапетяна само поставило перед собой эту задачу: 5-6 процентный экономический рост, это неплохой показатель, 5-процентный рост будет видимым и ощутимым».