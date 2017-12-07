МИД Армении: В повестке встречи Налбандян-Мамедъяров была реализация венских, санкт-петербургских и женевских договоренностей

Находящийся с рабочим визитом в Вене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 декабря встретился с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Встреча Налбандяна с азербайджанским коллегой стартовала в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а затем продолжилась тет-а-тет, сообщает пресс-служба МИД Армении.

«В повестке встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана были пути реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве», - говорится сообщении.

По предложению сопредседателей была достигнута договоренность о встрече Налбандяна и Мамедъярова в начале 2018 года. На встрече были обсуждены также сроки следующего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.

Ранее в тот же день Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

16 октября этого года в Женеве состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана, в ходе которой стороны согласились активизировать процесс карабахского урегулирования, предпринять дополнительные шаги для ослабления напряженности на линии соприкосновения войск.

После апрельской войны прошлого года 16 мая в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге состоялись саммиты, по итогам которых стороны договорились разработать механизмы расследования пограничных инцидентов и расширить полномочия личного представителя действующего председателя ОБСЕ.