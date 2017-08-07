Фракция «Елк» в ходе осенней сессии парламента вынесет на обсуждение вопрос выхода из ЕАЭС

Фракция оппозиционного блока «Елк» Национального собрания Армении этой осенью собирается инициировать обсуждения по вопросу взаимоотношений с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также по вопросу выхода из ЕАЭС.

«Уже в начале осени это будет для блока «Елк» одним из первых обсуждаемых вопросов, - в беседе с Радио Азатутюн отметил один из лидеров блока «Елк», депутат НС Арам Саргсян. – Вопрос обсуждения взаимоотношений с ЕАЭС, выхода из ЕАЭС однозначно будет находиться в повестке дня блока «Елк»».

Армения является полноправным членом ЕАЭС со 2 января 2015 года. Процесс присоединения к интеграционному объединению, включающему в себя пять стран, Армения начала осенью 2013 года, после визита президента Армении Сержа Саргсяна в Россию, что стало причиной срыва подписания Соглашения об ассоциации между Арменией и Евросоюзом. Эксперты неоднократно выражали уверенность в том, что в Армения вступила в ЕАЭС под давлением Москвы, хотя официальный Ереван это отрицает.

На вопрос Радио Азатутюн, пойдут ли, по его мнению, правящая партия Армении и ее лидер Серж Саргсян на этот шаг по выходу из ЕАЭС и в каком случае они могут начать подобный процесс, представитель блока «Елк» ответил: «Нужно иметь очень яркое воображение, чтобы представить, что эти власти могут пойти на подобный шаг, но эти власти этим шагом хотя бы могут сдержать Россию, вырвать большее, потому что процесс «холодной войны», то, что происходит между Россией и США, ведет к тому, что против России применяются новые санкции в энергетической и нефтяной сферах, которые являются основными сферами, приносящими деньги в российский бюджет. Россия не выдержит эти санкции. Я призываю власти Армении как можно скорее обратиться к властям России и объяснить, что в экономическом плане этот союзане приносит пользы ни Армении, ни России».

По словам Арама Саргсяна, блок «Елк», поднимая вопрос членства Армении в ЕАЭС, делает не шаг против России, а шаг «в пользу как Армении, так и общих интересов».

«Мы не хотим хлопать дверью, мы хотим показать, что нам выгодно, и то, что нам выгодно, не столь уж вам во вред», - пояснил он.