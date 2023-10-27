Мирзоян: Однозначное признание территориальной целостности Армении сделает возможным заключение мирного договора

Достичь стабильного мира и заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно, если будет однозначное признание территориальной целостности Армении и будет проведена делимитация границ двух стран на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и самых свежих карт СССР. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня в Ереване в ходе совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой.

Мирзоян отметил, что неслучайно именно эти принципы нашли свое отражение в четырехстороннем заявлении, принятом 5 октября в Гранаде, и в этом вопросе Армения также рассчитывает на практическую поддержку со стороны других международных партнеров.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что прочный мир в регионе требует приверженности и активных шагов всех стран региона и отказа от максималистских устремлений.

Для формирования атмосферы взаимного доверия министр подчеркнул необходимость обеспечения прав народа Нагорного Карабаха, а также решения вопроса сохранения богатого армянского наследия, оставшегося в Нагорном Карабахе.

Будапешт хочет, чтобы Ереван и Баку как можно скорее подписали мирное соглашение

Венгрия, со своей стороны, выступает за скорейшую нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии.

«Кавказский регион важен для Европы, с одной стороны, вы являетесь соседями Европы, с другой стороны, вы можете помочь нам решить очень важную европейскую проблему, ведь Европа уже давно сталкивается с энергетическим кризисом, нам нужны новые источники энергии, между тем, Кавказ - это регион, из которого действительно можно получать все новые источники энергии», - сказал Сийярто.

«Поэтому мы, венгры, хотим, чтобы Армения и Азербайджан как можно скорее подписали мирное соглашение, которое на последующие десятилетия гарантирует мир и экономическое развитие региона», - подчеркнул глава венгерского дипломатического ведомства.