Премьер-министр Армении и глава Еврокомиссии подтвердили осуждение военной операции Баку против армянского населения НК

В ходе встречи 5 октября в испанском городе Гранада, на полях саммита Европейского политического сообщества, премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «подтвердили осуждение военной операции Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность как Армении, так и Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и понимания того, что территория Армении охватывает 29 800 кв. км, территория Азербайджана - 86 600 кв. км»

«Мы также подчеркнули, что открытие региональных линий связи должно основываться на полном уважении суверенитета и юрисдикции стран, а также на принципах равенства и взаимности», - говорится в совместном заявлении Никола Пашиняна и Урсулы фон дер Ляйен.

Подчеркнув, что Армению и Евросоюз связывают общие политические ценности и их приверженность международному порядку, основанному на правилах, авторы заявления отметили, что «в эти трудные времена ЕС и Армения стоят плечом к плечу» и привержены дальнейшему укреплению отношений ЕС-Армения.

«Как мы обсуждали ранее на этой неделе, нашей первоочередной задачей является удовлетворение гуманитарных потребностей бежавших в Армению более 100 тысяч карабахских армян. Мы обсудили, как обеспечить максимальную эффективность предоставляемой ЕС гуманитарной помощи и другой немедленной поддержки, объем которой достигнет 10,45 млн евро», - говорится в заявлении, текст приводит пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

Председатель фон дер Ляйен также объявила, что Европейская комиссия мобилизует финансирование для выделения 15 млн евро из своей годовой программы для Армении, которые будут использоваться в качестве поддержки бюджета. Это позволит правительству Армении удовлетворить неотложные социально-экономические потребности и поддержать закупку продуктов питания и топлива.

«Европейский союз и Армения полны решимости в долгосрочной перспективе укреплять свои экономические связи, работая над полным раскрытием потенциала нашего Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве. В частности, План экономических инвестиций ЕС (EIP) для Армении предусматривает до 2,6 млрд евро, которые будут использованы для инвестиций в важную инфраструктуру и другие проекты. Европейская комиссия и Армения удвоят усилия для реализации важных проектов. Европейская комиссия также поддержит участие Армении в региональных проектах, таких как Черноморский электрический кабель. Наконец, Европейская комиссия усилит техническую помощь Армении, особенно в области воздушной и ядерной безопасности», - говорится в заявлении.

Урсула фон дер Ляйен проинформировала о подготовке совместного мероприятия ЕС-США в поддержку Армении.

В ближайшие дни стороны продолжат обсуждение путей дальнейшего укрепления отношений.