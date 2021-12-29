Азербайджан вернул Армении 5 военнопленных

Азербайджан при посредничестве Венгрии передал Армении еще пятерых армянских военнослужащих, попавших в плен во время столкновений на границе в Сюнике 16 ноября. Об этом сообщает Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Пресс-секретарь МИД Армении подтвердил эту новость, сообщив данные возвращенных на родину:

Саргис Артурович Абраамян

Арман Вачаганович Хачатрян

Ваге Сасунович Агаджанян

Сурен Леваевич Хачатрян

Арам Артемович Аветян.

По данным офиса представителя правительства Армении в ЕСПЧ, после столкновений 16 ноября, включая вышеупомянутых лиц, на родину были возвращены 26 военнопленных, данные о нахождении еще 6 военнопленных на своей территории Азербайджан представил в Европейский суд.

Отметим, что дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены в 2012 году решением Совета национальной безопасности Армении после экстрадиции из этой страны в Азербайджан Рамиля Сафарова, осужденного в 2004 году за убийство в Венгрии армянского лейтенанта Гургена Маркаряна.