Армения восстанавливает дипломатические отношения с Венгрией

Армения восстанавливает разорванные в 2012 году дипломатические отношения с Венгрией, сообщает МИД Армении, поясняя, что такая договоренность была достигнута между главами МИД двух стран в ходе встречи, состоявшейся в рамках министерской конференции ОБСЕ в Польше.

Арарат Мирзоян и Петер Сийярто выразили намерение «открыть новую страницу в армяно-венгерских отношениях, основанных на взаимном доверии и уважении международного права».

Помимо договоренности о восстановлении отношений, Ереван и Будапешт уже сделали следующий шаг, решили назначить нерезидентных послов для изучения возможностей развития отношений, особенно в сферах торговли, культуры, образования и туризма. В ближайшие дни начнутся необходимые дипломатические и административные процедуры.

Армения разорвала дипломатические отношения с Венгрией в 2012 году, когда эта страна экстрадировала в Азербайджан Рамиля Сафарова, осужденного за убийство армянского лейтенанта Гургена Маргаряна в Венгрии в 2004 году. После возвращения на родину Сафаров сразу же был освобожден. Тогдашний президент Армении Серж Саргсян назвал это непростительным.

«Совместные действия властей Венгрии и Азербайджана открыли дверь для повторения других подобных преступлений. Это решение – послание убийцам. Теперь они знают, что убийство на этнической или религиозной почве может остаться безнаказанным. Я не могу с этим смириться. Армения не может с этим смириться», - заявил Саргсян.

Позже, уже в 2013 году, Ереван заявил, что готов нормализовать отношения с Венгрией, если сам Будапешт предпримет шаги. Какие шаги предпринял Будапешт спустя почти 10 лет после разрыва дипломатических отношений? Ответа на этот вопрос сегодня в правящей фракции «Гражданский договор» ни у кого не было, депутаты говорили, что не в курсе подробностей развития событий.

Между тем, известно, что лед в отношениях между Будапештом и Ереваном начал таять уже в последние два года. В конце декабря прошлого года пятеро армянских военнопленных вернулись домой при посредничестве правительства Венгрии, их сопровождал государственный секретарь по политике безопасности Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Штарай, а МИД Армении высоко оценил гуманитарный шаг венгерских властей.

А во время пандемии ковида эта страна-член ЕС предоставила Армении 100 тысяч доз вакцины.