«Поиск компонентов безопасности», «подвергание страны опасности» - реакции на заявления Пашиняна

Провластные депутаты не торопятся заявлять, ищет ли Армения нового стратегического союзника. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью американскому изданию TheWall Street Journal, что Армения ищет новых партнеров, поскольку Москва не выполнила свои союзнические обязательства во время азербайджанского вторжения в Армению и установления контроля Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Пашинян добавил, что по этой же причине он не видит на данный момент никаких преимуществ в присутствии российской военной базы в Армении. Но, по его словам, вопрос о ее выводе не обсуждается.

«Эти ситуации, по сути, привели нас к решению о том, что нам необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности. И сейчас мы пытаемся сделать это», - сказал премьер-министр Армении.

Член партии премьер-министра Арусяк Джулхакян представила в парламенте свое мнение: не обязательно, чтобы речь шла именно о новом военном союзе, это может быть партнерство, и не только военное. Мир с соседями – одна из важных гарантий безопасности, считает провластный депутат. После заявлений премьер-министра она затруднилась предсказать реакцию стратегического союзника - России, отношения с которым в последнее время откровенно натянутые.

«Нам нужно найти для себя другие компоненты безопасности, это может быть как в виде оружия, в виде вооружений, как мы это увидели на днях в виде соглашения с Францией, это может быть в виде наблюдательной миссии Евросоюза, которая может стать сдерживающим фактором в сфере безопасности, это, например, Римский статут, который уже столько обсуждался. То есть, не только военная составляющая может обеспечить безопасность», - сказала она.

«Мы ведем сбалансированную политику и в сфере безопасности, и в сфере внешней политики для обеспечения государственных интересов РА», - сказал Артур Ованнисян из правящей фракции «Гражданский договор».

Утверждения властей не убедили оппозиционеров, они обеспокоены.

«Пашинян и его группа испортили отношения с имеющимися союзниками и партнерами, теперь они ищут новых партнеров», - сказал депутат Айк Мамиджанян из возглавляемой Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении (РПА).

Мамиджанян отметил, что как гражданин Республики Армения не всегда доволен реакцией стратегического союзника, а приобретение нового вооружения приветствует. Однако он добавил: «Ради лайка подвергать страну опасности, когда ты говоришь что-то публично о союзнике или партнере, не ты за это несешь ответственность, а государство».

Армения по новому договору будет закупать оборонительное вооружение у Франции. После 44-дневной войны Ереван в военно-технической сфере также сотрудничает с Индией, однако подробностей в этом случае официальные источники не раскрывают. А приобретение оружия у России, по мнению провластных депутатов, в последние годы стало невозможным.

«Ты не банкомат, чтобы только давать деньги, если оружие не продают, это твоя вина, потому что до этого тебе его 30 лет и продавали, и бесплатно давали, и «Искандер» давали», - сказал оппозиционный депутат.

Руководитель оппозиционной фракции «Айастан», бывший министр обороны Сейран Оганян, приветствуя диверсификацию безопасности, делает акцент на другом: «Учитывая, что у нас по-прежнему сохраняется враждебная ситуация с Азербайджаном и Турцией, наше стратегическое партнерство с Россией должно быть непрерывным, мы являемся членом ОДКБ и должны формировать особенно серьезные отношения с нашим южным соседом - Исламской Республикой Иран».

Комментируя отложенную встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, провластный депутат Арусяк Джулхакян выразила мнение, что Алиев избегает западной платформы. А возглавляемая Пашиняном сила считает именно эту платформу эффективной.

«На западной платформе Алиев чувствует себя не очень комфортно, и он видит, какой существует западный консенсус на западной платформе, в том числе и Гранадское заявление, с которым он уже по большому счету согласился, то, что он не поехал, не явился и не подписал, это еще не значит, что он ранее не дал свое согласие на него, в том числе и в Праге. Он пытается уклониться, здесь нашим западным партнерам предстоит многое сделать, чтобы привести нашего не столько конструктивного партнера в поле конструктивности и напомнить ему, для чего мы все здесь собрались», - сказала Джулакян.

«Даже без приезда Алиева принимаются антиармянские решения. Они говорят, что победили в Гранаде. Но, по крайней мере, в отношении анклавов создана неописуемая уязвимость, возникает опасность потери двух важных межгосударственных дорог», - отметил Мамиджанян.

Вчера глава МИД Армении заявил, что Алиев «не нашел времени» поехать в Брюссель. Дата новой встречи не объявлена.