Армянский парламент принял проект закона о ратификации Римского статута

В течение 7 дней Национальное собрание направит проект президенту на подпись.

Перед голосованием обе оппозиционные фракции - «Айастан» и «Честь имею», заявили, что будут голосовать против законопроекта.

В начале заседания секретарь оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян сообщил, что в повестку дня включен вопрос, представленный в антиконституционном порядке.

«Национальное собрание не имеет полномочий выносить вопрос ратификации Римского статута на обсуждение без внесения конституционных поправок, а также учитывая его многочисленные риски, в связи с которыми необходимо было выносить решение после принятия всех комплексных, глубоких и защитных действий», - сказал Минасян.

Силы, возглавляемые вторым президентом Робертом Кочаряном, подкрепляют свои слова решением Конституционного суда от 2004 года, которым закон был признан противоречащим Конституции.

Между тем, председатель Конституционного суда, ссылаясь на решение суда от 2004 года, заявил, что ситуация изменилась после двух изменений Конституции, и в марте этого года суд постановил, что документ больше не противоречит Основному закону.

Силы, возглавляемые третьим президентом Сержем Саргсяном, назвали решение властей ратифицировать Римский статут «крайней политической слепотой», чреватой «непредвиденными последствиями».

Обе фракции заявили, что будут голосовать против ратификации.

В Москве назвали недружественным шагом решение Еревана ратифицировать статут Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского президента. Недавно Москва пригрозила, что ратификация Арменией Римского статута будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений, не уточнив, какие шаги они предпримут.

Армения подписала Римский статут в 1998 году, но до сегодняшнего дня не ратифицировала документ.

В марте этого года Конституционный суд Армении постановил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует Конституции страны. В конце сентября комиссия НС дала положительное заключение по ратификации Римского статута, и он был включен в повестку пленарного заседания НС.

В обосновании необходимости ратификации Римского статута и признания его юрисдикции официальный Ереван подчеркнул, что риск новой военной агрессии против Армении со стороны Азербайджана остается высоким, а после его ратификации военные преступления также попадут под юрисдикцию Международного уголовного суда, который определенно станет превентивной и сдерживающей мерой для Азербайджана.

Что касается обеспокоенности России, то на днях представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян уточнил, что после ратификации Римского статута не может быть и речи об аресте президента России Владимира Путина при его потенциальном въезде в Армению, поскольку действующие главы государств наделены иммунитетом.

«Нашим российским партнерам были предложены решения, основанные на статье 96 части 2 Римского статута. Это подразумевает подписание двустороннего соглашения. Согласно предложенному российской стороне двустороннему соглашению, стороны обязаны предоставить друг другу гарантии по наиболее волнующим вопросам», - пояснил Киракосян, отметив при этом, что российская сторона пока не ответила на предложение.